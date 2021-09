Landkreis Gifhorn

Auch im Bereich der körpernahen Dienstleistungen gilt derzeit im Kreis Gifhorn die 3G-Regel – und dennoch müssen Kunden, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, eine medizinische Maske tragen. Warum das so ist, beantworten wir in unserer Rubrik „Corona-Frage des Tages“.

Zu den körpernahen Dienstleistungen zählen unter anderem Friseure, Kosmetik- und Massagestudios, Physiotherapie oder Fußpflege. Sie alle dürfen mit einem entsprechenden Hygienekonzept auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 öffnen. Gleichzeitig gilt, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang haben (3G-Regel). Und Kunden müssen eine medizinische Maske tragen, sofern diese beim Erbringen der Dienstleistung nicht im Weg ist (etwa bei der Bartpflege oder Gesichtskosmetik).

Als Begründung führt das Land Niedersachsen an, dass körpernahe Dienstleistungen einem erhöhten Gefahrenpotenzial bei der Übertragung des Coronavirus unterliegen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern könne nicht eingehalten werden. Daher sei das Tragen einer medizinischen Maske unabhängig von Warnstufen und dem Inzidenzwert 50 aus Gründen des Gesundheitsschutzes für alle Beteiligten notwendig.

