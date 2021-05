Gifhorn

Es wird immer mehr Thema in Gesprächen: Welche Wirkung hat die Coronaschutz-Impfung auf den Körper? Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unterscheidet drei Kategorien.

Zentrale Botschaft: Impfreaktionen sind normal und treten in der Regel kurz nach der Impfung auf und halten wenige Tage an. Sie sind üblicherweise der Ausdruck der erwünschten Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff. Stärkere Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Gelenkschmerzen, Schmerzen oder Schwellungen an der Einstichstelle, Rötung, Müdigkeit oder grippeähnliche können Symptome sein.

Der Arzt meldet Impfkomplikationen an das Gesundheitsamt

Besteht der Verdacht, dass die körperliche Reaktion über das Normalmaß hinausgeht, spricht man von Impfkomplikationen. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sei das „sehr selten“, sollte von einem Arzt an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Die gemeldeten Verdachtsfälle sollten wiederum der zuständigen Landesbehörde und der zuständigen Bundesoberbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut, in anonymer Form gemeldet werden.

Das Paul-Ehrlich-Institut unterhält eine Datenbank, die sowohl Verdachtsmeldungen als auch bestätigte Fälle von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Impfungen umfasst.

Für gravierende und langfristige Impfkomplikationen kann es Entschädigung geben

In seltenen Fällen können Impfkomplikationen so gravierend sein, dass sie längerfristig eine gesundheitliche oder wirtschaftliche Folge darstellen. Diese Folge kann man sich auf Antrag als Impfschaden anerkennen lassen, um Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz zu erhalten. Die Beurteilung, ob eine im zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung eingetretene gesundheitliche Schädigung durch die Impfung verursacht wurde, ist Aufgabe des Versorgungsamtes im jeweiligen Bundesland.

Von Andrea Posselt