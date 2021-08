Landkreis Gifhorn

Die Corona-Schutzimpfung ist vollbracht. Doch welche Dokumentation ist gültig? Muss es zwingend der Vermerk im gelben Ausweis sein? So erklärt es die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Es gibt in Deutschland mehrere Impfpässe

In Deutschland sind unterschiedliche Impfdokumente im Umlauf. Da gibt es unter anderem ältere weiße und rote Faltausweise, in die Corona-Impfungen mit einem Aufkleber vermerkt wurden. Auch gibt es Impfbescheinigungen, die im Impfzentrum oder von Ärzten ausgestellt wurden. In Deutschland sind diese Belege allesamt gültig.

Gelber Impfausweis ist international gültig

Wer auf der sicheren Seite sein möchte, hat den Vermerk über die erfolgte Impfungen im gelben Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dieser ist ein international anerkannt empfohlenes Dokument, das rund um den Globus bekannt ist und auch für Reisen ins Ausland genutzt werden kann, vor allem in Länder mit Impfbestimmungen.

Ärzte oder Gesundheitsamt können neuen Ausweis ausstellen

Viele Länder verlangen bei der Einreise den gelben Impfpass, der den Richtlinien der WHO entspricht und alle Angaben auch in englischer und französischer Sprache enthält. Ein neuer gelber Impfausweis kann in der Hausarztpraxis oder beim Gesundheitsamt ausgestellt werden.

Daten können übertragen werden

Laut Infektionsschutzgesetz kann und darf jeder Arzt oder Apotheker und jede Ärztin oder Apothekerin Eintragungen aus alten Impfausweisen oder Impfbescheinigungen in einen aktuellen Ausweis übertragen.

Auch digitale Variante ist möglich

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Impfungen digital entweder in der CovPass-App oder in der Corona-Warn-App zu dokumentieren. Geimpfte können die Informationen zur erfolgten Corona-Schutzimpfung digital auf ihrem Smartphone speichern.

Von Andrea Posselt