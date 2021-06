Gifhorn

Wer bereits zum zweiten Mal gegen Corona geimpft ist, der ist nach aktueller Erkenntnis zumindest vor einem schweren Verlauf im Fall einer Infektion geschützt. Was aber, wenn eine komplett geimpfte Person in Kontakt mit einem Infizierten kommt – ist dann eine Quarantäne notwendig? Die Antwort gibt das Robert-Koch-Institut:

Für geimpfte Nicht-Heimbewohner gilt: Keine Quarantäne

Klare Antwort: Durchgeimpfte brauchen nicht mehr zwangsläufig in Quarantäne. Gleiches gilt übrigens für Personen, die in der Vergangenheit eine PCR-bestätigte und symptomatische Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben und mit einer Impfstoffdosis geimpft sind.

„Nach bisherigem Kenntnisstand gilt diese Ausnahme von der Quarantäne für die aktuell in Deutschland zugelassenen und von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfstoffe.“ Auf Körperreaktionen sollte in solchen Fällen jedoch geachtet werden, rät das RKI. Eine Selbstisolierung sowie ein Test seien angezeigt, wenn Symptome auftreten.

„Vulnerable Gruppe“: Andere Regelungen für Heime

Anders lautet die „Empfehlung“ des RKI für vollständig geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen. Hier möchten die Experten nicht von der Quarantäne-Regel abweichen nach dem Kontakt mit einer Corona-infizierten Person. Es handle sich um „eine vulnerable Gruppe“. Außerdem wolle man so eine mögliche Weiterverbreitung an ungeimpfte Personen vermeiden.

Unter Berücksichtigung der Durchimpfungsrate im Heim, der örtlichen Gegebenheiten, der epidemiologischen Lage und bei Einhalten der Abstands- und Hygiene-Regeln könne in einer Einrichtung in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt von Quarantäne-Maßnahmen abgesehen werden. Dies sollte begleitet werden durch eine engmaschige Symptomkontrolle und Testungen (zeitnaher PCR-Test, gefolgt von wöchentlich zweimaligem und abschließendem AG-Schnelltest).

Von Andrea Posselt