Gifhorn

Die meisten Menschen freuen sich auf den Urlaub – und dazu gehört auch der Sprung in den Pool, in den Badesee oder ins Meer. Aber wie sieht’s dabei mit der Corona-Ansteckungsgefahr aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich im oder durch Wasser mit dem gefährlichen Virus zu infizieren. Die AZ hat nachgehakt.

Das Coronavirus SARS-CoV-2 ähnelt anderen Coronaviren, für die gezeigt wurde, dass Wasser keinen relevanten Übertragungsweg darstellt. Bisher gibt es nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch keine Hinweise darauf, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 über Wasser übertragen wird.

Trinkwasser ist gut geschützt

Trinkwasser durchläuft in Deutschland einen mehrstufigen Reinigungsprozess. Trinkwasser ist dadurch sehr gut gegen Viren, einschließlich Coronaviren, geschützt. Eine Übertragung des Coronavirus SARS-CoV-2 über die öffentliche Trinkwasserversorgung ist daher nach Einschätzung des Umweltbundesamtes gemäß derzeitigem Kenntnisstand höchst unwahrscheinlich.

Keine relevanten Konzentrationen

Das gilt ebenso für die Übertragung durch Badewasser in Hallen- oder Freibädern, das einer ständigen Aufbereitung unterliegt. Auch in Badegewässern in der Natur sind keine relevanten Konzentrationen an SARS-CoV-2 zu erwarten, die eine Infektion hervorrufen könnten.

Von Uwe Stadtlich