Corona und die neue Delta-Variante halten die Welt in Atem. Dabei gibt’s auch immer wieder Diskussionen darüber, ob eine Ansteckung über das Trinkwasser möglich ist. Die Universität Köln hat sich mit der Thematik eingehend befasst.

Der Wasserkreislauf in Deutschland sei sehr langsam sowie lang andauernd und bestehe aus vielen verschiedenen Reinigungsstufen. Das Klärwerk überstünden viele Viren aufgrund ihrer Instabilität schon nicht, die restlichen würden in den Bodenpassagen der Erde sterben, bevor sie ins Grundwasser gelangen könnten, heißt es in der Studie.

Strenge Kontrollen

„Von dort wird das Wasser über lange Pumpen in das Wasserwerk eingespeist, wo es weiter gefiltert und streng kontrolliert wird. Sehr viele der Schritte dieser Wasseraufbereitung sind automatisiert und es besteht kaum Kontakt zwischen dem Wasser und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, stellt die Uni fest.

Lange Bodenpassagen

Weiter heißt es in der Veröffentlichung: „Laut WHO und dem Umweltbundesamt wurden bisher keine lebenden Covid-19-Viren im Trinkwasser nachgewiesen, weder in Deutschland noch anderswo.“ Aufgrund der langen Bodenpassage und der Aktivkohle-Filtration in den Wasserwerken sei das Trinkwasser gegen Viren, einschließlich des Corona-Virus, geschützt, steht für die Fachleute der Kölner Uni fest.

Von Uwe Stadtlich