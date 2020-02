Boßeln mit der AZ: So viele Würfe braucht das Siegerteam

Isenbüttel

Es war wieder ein Riesenspaß – auch wenn die ein oder andere Kugel im Graben landete: Die Aller-Zeitung hatte am Dienstag ihre Geschäftspartner zum jährlichen Boßeln eingeladen. Frisch gestärkt gingen die 48 Teilnehmer in sechs Teams an den Start.

5,5 Kilometer rund um Isenbüttel

„Es ist schön, dass sich alle die Zeit genommen haben“, freute sich AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich. Start und Ziel des Boßelns war wieder bei Roth of Switzerland in Isenbüttel. Nach einem lockeren Austausch und einer stärkenden Kartoffelsuppe ging es von dort aus auf die 5,5 Kilometer lange Tour. Diesmal komplett auf ungepflasterten Wegen durch Wälder und an Wiesen entlang. Tell Roth hatte die Route für die AZ-Boßler ausgearbeitet. „Die Strecke war genau richtig“, lobte Schernich.

Das AZ-Boßeln in Bildern

Das AZ-Boßeln in Bildern

Pause bei Zuckerkuchen und Berlinern

An einer Pausenstation gab es unter anderem den legendären Zuckerkuchen aus dem Holzofen von Bäcker Thorsten Hacke und Berliner der Bäckerei Leifert. So konnten sich die Teams gestärkt auf den zweiten Teil der Tour machen. Übrigens hatte jedes Team einen Schrittzähler dabei. „Gibt es am Ende einen Gleichstand bei den Würfen gewinnt das Team mit den meisten Schritten“, erklärte Florian Schernich – es galt also, den Schrittzähler dem richtigen Teammitglied anzuvertrauen.

Sport-Parcours als zweiter Wettbewerb

Zurück bei Roth of Switzerland war es für die Boßler noch nicht vorbei mit der sportlichen Betätigung. Wolfgang Alexander Paes hatte seine Sportstation aufgebaut – hier galt es, in einem Parcours eine Acht in möglichst genau acht Sekunden zu laufen.

AZ-Vermarktungsleiter ehrt die Sieger

Und dann ehrte AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich die Sieger. Platz eins ging an das Team Polarfüchse mit 72 Würfen, Platz zwei belegten die Eskimos (74 Würfe) und Platz drei ging an die Schneehasen (76 Würfe).

Von Christian Albroscheit