So bewerten die Gifhorner ihre Kreuzungen

Für ein Abitur würde es bei den meisten Ampelkreuzungen in Gifhorn nicht reichen: Die Noten, die die AZ-Leser in einem zweiwöchigen Online-Rankingzehn wichtigen Knotenpunkten gegeben haben, fallen eher bescheiden aus. Zwei Ampelkreuzungen stechen positiv hervor, die beiden neuesten überzeugen die Gifhorner jedoch eher nicht. Eindeutig sind auch die Zuschriften der Leser an die AZ.

Wie lange wartet man auf grün? In der aktuell umstrittensten Kategorie schneiden die Christinenstift-Kreuzung und die Kreuzung Schottische Mühle mit einer Durchschnittsnote von jeweils 2,6 am besten ab. Der Christinenstift-Kreuzung gaben allein 15,1 Prozent der Teilnehmer eine glatte Eins.

Viele Sechsen für den Calberlaher Damm

Die 2018 erneuerte Dragenkreuzung bekommt von den Lesern beim Warten auf Grün nur eine 4,0, nur noch unterboten von der im vorigen Jahr installierten Ampel an der Kreuzung mit Bahnübergang Calberlaher Damm, die durchschnittlich eine 4,1 bekommt. Jeder fünfte Teilnehmer gab ihr sogar eine glatte Sechs.

Meistens gibt es eine Drei vor dem Komma

Die weiteren Kreuzungen bekamen zum größten Teil Durchschnittsnoten jeweils mit einer Drei vor dem Komma.

Über die Benotung in sechs Kategorien auf der Online-Maske hinaus haben zahlreiche Gifhorner der AZ auch konkret Probleme geschildert.

Das kritisieren die Gifhorner

Die meiste Kritik zog dabei die neueste Ampelkreuzung am Bahnübergang Calberlaher Damm auf sich. Ein Feuerwehrmann beklagt, dass nicht nur auf der Fallerslebener Straße lange Rückstaus entstehen, sondern auch auf dem Dannenbütteler Weg. Er warte oft eine Viertelstunde, bis er aus dem Brandweg komme. Und: „Eine große Zahl der Einsatzkräfte kommt aus dem südöstlichen Gebiet und müssen dieses Nadelöhr im Einsatz passieren. Finde ich diese Situation vor, brauche ich erst gar nicht weiter fahren, da in 15 Minuten jede Hilfe zu spät kommt. Vielleicht ist die alte Schaltung der Anlage mit zwei gegenüberliegende Grünphasen nicht so schlecht gewesen. So bin ich zumindest die letzten 30 Jahre in ein bis drei Minuten im Einsatzfall bei der Feuerwehr gewesen.“

Gefahr für Radfahrer

Auch Radfahrer lassen kein gutes Haar an dieser Ampelkreuzung. Dabei geht es ihnen nicht nur um lange Wartezeiten, sondern auch um Gefahren. Ein Leser schildert, dass er auf dem Weg nach Süden die Fallerslebener Straße querend immer auf Linksabbieger aus dem Calberlaher Damm achten müsse. Es komme oft beinahe zu Zusammenstößen. „Ich empfinde diese Kreuzung als lebensgefährlich.“

Verbesserungsvorschläge der AZ-Leser

Die Schillerplatz-Kreuzung schneidet in der Benotung eher unterdurchschnittlich ab und hat viele Zuschriften gebracht. AZ-Leser schlagen einen zusätzlichen Rechtsabbiegepfeil von der Braunschweiger in die Fallerslebener Straße vor und die Linksabbiegespuren von der Braunschweiger Straße in die Allerstraße zu reduzieren, um dort eine klarere Verkehrsführung zu bekommen. So mache die Linksabbiegespur an der Braunschweiger Straße, die direkt in die Oldaustraße führe, wenig Sinn. „Immer wieder erlebe ich es, dass von der B 4 Spur nach der Ampel rücksichtslos auf die Spur Richtung B 188 gewechselt wird.“

Bessere Markierung würde helfen

Ein Leser schlägt an der Eyßelheide-Kreuzung eine klarere Markierung vor, damit Linksabbieger möglichst links und möglichst weit in die Kreuzung hinein fahren und damit mehr Nachzügler noch bei Grün rüber kämen.

Autofahrer stoppen Zeit für Rotphase

An der Tangente sorgt die Linksabbiegeampel zur Wolfsburger Straße für Kritik wegen langer Wartezeit. Eine Leserin: „Da steht man ziemlich oft über drei Minuten und wartet vergebens auf ein Grünzeichen. Habe mal die Zeit gestoppt, denn ich muss jeden Tag dort entlang.“

Wo Autofahrer zehn Grünphasen brauchen

An der Heidland-Kreuzung ist einigen Autofahrern ebenfalls das Linksabbieger-Grün von der B 4 kommend in Richtung Innenstadt viel zu kurz. Und aus dem Heidland-Gewerbegebiet fehle eine Linksabbiegespur in Richtung B 4. „Man benötigt oft bis zu zehn Grünphasen, bis man vor der Kreuzung in Ampelnähe stehen kann.“

Von Dirk Reitmeister