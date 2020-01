Hausbau-Schnäppchen für den guten Zweck

Gamsen

Nach 50 Jahren hat Otto Heuer seinen Fensterbau in Gamsen geschlossen. Sang- und klanglos will er seine Reste nicht verscherbeln oder der Entsorgung anheim geben. Er plant einen Ausverkauf von Musterware mit reduzierten Preisen am kommenden Samstag, dessen Erlös der AZ-Aktion Helfen vor Ort zufließen soll.

Die einst gefüllte Ausstellungshalle an der Hamburger Straße ist ausgeräumt. Ganz hinten steht noch ein Musterpavillon mit Türen und Vordächern. „Die Wintergärten sind schon raus“, sagt Otto Heuer. Er geht weiter ins Lager. Dort sind an den Wänden aufgereiht jede Menge Musterwaren.

Auch sie ist noch zu haben: Otto Heuer mit seiner Terrassenfalttür. Quelle: Sebastian Preuß

Zum Beispiel 45 bis 50 Fenster in Holz-, Kunststoff- und Alu-Anfertigung. Jeweils fünf Haustüren in Holz und Kunststoff sind auch dabei. Ebenso eine Falt-Terrassentür und eine Schiebetür mit Rollladen hat Heuer auch noch im Angebot. Und zwei Tore für Autogaragen. Er hofft, dass am Samstag von 9 bis 15 Uhr genug Leute herkommen, die gerade einen Anbau planen oder die Ware ansonsten gebrauchen können.

Die Geschichte des Betriebs

Vor 50 Jahren hat er seinen Betrieb gegründet, blickt Heuer zurück. 1974 zog er an den Standort Hamburger Straße 3. In Spitzenzeiten hatte er 35 Mitarbeiter. Zum Schluss waren es drei Monteure, die inzwischen in anderen Betrieben Arbeit gefunden hätten. „Es hat alles seine Zeit“, sagt er zu der Aufgabe des Betriebes.

Die kam mit der Konkurrenz aus Osteuropa, mit deren Preisen der Gamsener Betrieb nicht mehr mithalten konnte. Otto Heuers Sohn, der vor acht Jahren übernommen hatte, stellte im vorigen Jahr fest, dass sich der weitere Betrieb nicht mehr lohnt, sagt der Gründer.

Metallbauer zieht ein

Die 1500 Quadratmeter Fläche werden kein Leerstand sein, sagt Otto Heuer. Im Februar ziehe ein Metallbauer dort ein. Der 75-Jährige ist froh, dass der Standort damit ein Handwerksstandort bleiben wird. Jetzt hofft Heuer, dass am Samstag, 1. Februar, zwischen 9 und 15 Uhr möglichst viele Interessierte kommen und die Muster-Fenster, -Türen, -Vordächer und -Garagentore mitnehmen. „Wir müssen die Sachen los werden.“ Verschenken wolle er die Ware nicht, zur Deponie bringen aber auch nicht – dafür sei sie zu schade, sagt Heuer und zieht die Terrassenfalttür auf und wieder zu. Den Erlös will er ganz der AZ-Aktion Helfen vor Ort überlassen.

Heuer empfiehlt, für die größeren Teile wie Türen wenigstens ein Auto mit Anhängerkupplung mitzubringen. Einen Anhänger zum Verleihen hat er noch da.

Von Dirk Reitmeister