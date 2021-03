Gifhorn

Schlechte Radwege, zu lange auf grün warten: Beim aktuellen Fahrradklimatest des Radlerclubs ADFC schneidet Gifhorn – wieder einmal – bescheiden ab. In ihrer Größenkategorie belegt die Stadt in Niedersachsen Platz 51 von 54, bundesweit Platz 368 von 415 Städten. ADFC-Kreisvorsitzender Wolfgang Harder weiß, wo es hakt.

In 27 Punkten haben 143 Teilnehmende den Radfahrer-Alltag in Gifhorn bewertet. „Jetzt haben wir viermal Fünfer-Noten“, sagt Harder. Neben mangelnder Verleih-Angebote bedenken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Verkehrsführung durch Baustellen sowie die Breite und die Beschaffenheit der Oberfläche der Radwege mit den Noten 5,2 bis 5,3. Auch bei den Ampelschaltungen fehlt laut Harder nicht mehr viel an einer Fünf, hier kommt Gifhorn auf eine 4,9.

Zur Galerie Beim ADFC-Fahrradklimatest hat Gifhorn eine magere 4,33 bekommen: Unter anderem Radwegeführung und -zustand, Ampelschaltungen und zu hohe Bordsteine bemängeln die Befragten.

Aus den Kommentaren der Mitwirkenden und aus eigener Anschauung kennt Harder die Brennpunkte: Die Bordsteine entlang des vor wenigen Jahren erst gebauten Radwegs an Hamburger Straße und Hauptstraße in Gamsen und Kästorf sowie die Ampelschaltungen – etwa an der Dragenkreuzung, der Einmündung Alte B 4/Abzweig Isenbüttel und an der 2019 neu gebauten Kreuzung mit Bahnübergang an Calberlaher Damm und Konrad-Adenauer-Straße – quittieren die Radelnden mit schlechten Noten. Auch die Slalom-Führung an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe Sparkasse und Amtsgericht kommt beim Zweiradverkehr nicht gut an.

Fahrradklimatest: Das sagt die Stadt Gifhorn Probeweise für ein halbes Jahr soll die Gifhorner Fußgängerzone für den Radverkehr ganztägig frei gegeben werden: Der Stadtplanungsausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag seine Zustimmung zu dem geplanten Pilotprojekt gegeben. Es ist ein wichtiger Baustein für das neue Radverkehrskonzept, an dem die Stadt Gifhorn arbeitet. Mängel, die Radfahrende nun auch wieder im aktuellen ADFC-Fahrradklimatest monieren, seien „hinlänglich bekannt“ und sollen angegangen werden, teilte die Verwaltung auf AZ-Anfrage zu dem jüngsten Ranking mit. Ziel des Radverkehrskonzeptes sei es, mit Hilfe geeigneter baulicher und verkehrlicher Veränderungen in den kommenden Jahren den Stellenwert des Radverkehrs entscheidend zu verbessern. Der vom Ausschuss für Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt empfohlene „Meilenstein 1 – Beschluss über die zukünftige Lage von Querungsmöglichkeiten der Innenstadt in Nord-Süd-Richtung“ sieht vor, die Fußgängerzone probeweise für etwa sechs Monate ganztägig für den Radverkehr freizugeben statt nur von 18 bis 11 Uhr an Werktagen. Die Freigabe soll noch im 1. Halbjahr erfolgen. Dem war eine öffentliche Videokonferenz voraus gegangen, bei der über 80 Bürgerinnen und Bürger Vorstellungen eingebracht haben. „Das große Interesse an der Videokonferenz und die daraus resultierende Beschlussvorlage zeigen, dass Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern auf einem guten Weg sind, die Bedingungen für den Radverkehr entscheidend zu verbessern“, sagt Oliver Bley, Beauftragter für den Radverkehr bei der Stadtverwaltung. „Allerdings geht das alles nicht von heute auf morgen.“

Insgesamt habe dieser immer noch den Eindruck, dass für den Autoverkehr viel mehr getan wird. In einigen Punkten hat sich Gifhorn jedoch verbessert: Demnach gibt es dem Eindruck der Befragten zufolge weniger Fahrraddiebstähle, und mit Reinigung und Winterdienst auch auf Radwegen klappt es jetzt besser.

Was ist mit der Fahrradgarage am Bahnhof Stadt?

Einen Pluspunkt fährt die Stadt auch bei den Abstellmöglichkeiten ein – allerdings nicht bei Harder selbst. Das neue Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof Gifhorn Stadt „kann man noch nicht nutzen und ist nicht für E-Bikes geeignet“, sagt der ADFC-Mann.

Neu-Einsteiger Sassenburg mit gutem Ergebnis

Und so kommt Gifhorn auf eine Gesamtnote von 4,33. Beim vorigen Fahrradklimatest 2018 war es noch Note 4,2 bei 202 Mitwirkenden. Deutlich besser schneidet laut Harder die Gemeinde Sassenburg ab, die zum ersten Mal dabei sei. Mit 3,37 liege sie in ihrer Größenkategorie im Land auf Rang sieben von 35 und im Bund auf Platz 51 von 418. Vor allem bei der Beschilderung falle sie mit der Note 1,9 positiv auf.

Fahrradklimatest: Das sagt die Politik Gifhorns Stadtpolitik hat den Radverkehr als Top-Thema erkannt. Sie verspricht den Radlern allerdings keine schnelle Lösung aller Probleme. „Wir sind auf einem guten Weg“, verweist CDU-Ratsfraktionschef Thomas Reuter auf das in Arbeit befindliche neue Radverkehrskonzept, das als einen der ersten Schritte das Pilotprojekt zum ganztägigen Befahren der Fußgängerzone mit sich bringen wird. Ein weiterer Punkt sei die Schaffung von mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger an der Braunschweiger Straße am Schillerplatz. Doch das seien nur zwei von mehreren Baustellen, um das Radfahren in der Stadt attraktiver zu machen. „Das geht nicht von heute auf morgen.“ Nicole Wockenfuß von den Grünen hat das schlechte Abschneiden Gifhorns beim ADFC-Fahrradklimatest erwartet. Unter anderem die drei Zentimeter hohen Bordsteine an den Einmündungen beim relativ neuen Radweg in Gamsen und Kästorf dürften ihren Teil dazu beigetragen haben, nennt sie ein weiteres Beispiel, an dem die Gruppe CDU und Grüne konkret arbeite. Wockenfuß räumt ein, dass der Weg bis zum Leitbild Mobilität etwas gedauert habe und es nach ihrem Geschmack ruhig schneller gehen könnte. Aber immerhin hätten die Grünen mit der CDU einen verlässlichen Partner, mit dem sie „das Fundament schaffen und Hindernisse aus dem Weg räumen“ konnte. Das Pilotprojekt Fußgängerzone sieht SPD-Fraktionschef Gunter Wachholz als „Schritt in die richtige Richtung“ an. Radfahren sei „eines der wichtigsten politischen Themen“. Doch es sei noch ein weiter Weg, bei dem es auch Details zu beachten gelte wie etwa Umlaufsperren, die für Lastenfahrräder und Räder mit Anhängern echte Hindernisse seien. Oder bessere Abstellmöglichkeiten: „Schauen Sie mal nach Münster, da gibt es Parkhäuser für Fahrräder.“ „Grundsätzlich sind wir so schlecht nicht“, kommentiert Jürgen Völke von den Unabhängigen die Note 4,33 beim ADFC-Fahrradklimatest. „Dass man immer etwas verbessern kann, ist auch klar.“ Am Radweg entlang von Hamburger Straße und Hauptstraße in Gamsen und Kästorf müsse das aber nicht teuer mit Aufpflasterungen der Fahrbahn an den Einmündungen erkauft werden, damit der Radweg niveaugleich wird. Dort reiche es im Sinne des Steuerzahlers, die Bordsteine abzuflachen. „Da gibt es günstigere Lösungen.“

Kritik auch an touristischen Radwegen im Kreis

Die Gifhorner nutzten laut Harder die Kommentar-Spalte der Umfrage auch dazu, über die Stadtgrenzen hinaus ihrem Frust über touristische Radwege Luft zu machen. So habe es Kritik gegeben an den Schotter-Oberflächen der Waldwege.

Von Dirk Reitmeister