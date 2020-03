ABC-Alarm bei der Gifhorner Post: Es ging nur um die Wurst

Gifhorn

Dramatische Einsatzlage, kurioses Auflösung. Am Montag gegen 9 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter der Deutschen Post in Gifhorn auslaufende Flüssigkeit an einem Paket. Die übel riechende Flüssigkeit mit beißendem Geruch veranlasste ihn, Schlimmeres anzunehmen. Also ging der Alarm zur Leitstelle. Die setzte sofort den ABC-Zug der Gifhorner Feuerwehr in Gang.

In Schutzkleidung näherten sich die Feuerwehrleute dem Päckchen, bei dem es sich um einen privaten Versand handelte. Dann war schnell klar, was so übel roch. In dem Paket lag vergammelte Wurst. Diese wurde vernichtet. Absender und Empfänger werden über den Vorgang verständigt.

Von Andrea Posselt