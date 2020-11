Keine Scheu vor der 110 oder 112: Jürgen Wildemann von der Autobahnpolizei in Brandenburg rät, lieber einmal mehr den Notruf zu wählen. Im Fall des Gifhorner Autofahrers, der nach seinem Unfall auf der A 2 nur dank seiner WhatsApp-Ortung rechtzeitig aus seiner misslichen Lage befreit wurde, hätte die Rettungskette sogar noch früher einsetzen können. Das will Wildemann nicht als Vorwurf an die Freundin verstanden wissen. Aber wenn so eine Ortungs-Funktion bei jemandem den Verdacht weckt, es könnte etwas passiert sein, hätte auch gleich ein Notruf abgesetzt werden können, ehe sich eine Privatperson selbst auf die Suche macht – auch noch mit einem Marsch auf dem Standstreifen der A 2.