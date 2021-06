93 akute Corona-Fälle im Landkreis Gifhorn und sinkende Inzidenz

Landkreis Gifhorn

Von den 39 Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche sind im Landkreis Gifhorn zehn auf Virus-Mutationen zurückzuführen, wie der Landkreis mitteilt. Außerdem informiert er, dass insgesamt 4 447 Impfdosen in der vergangenen Woche verabreicht wurden – zwischen Erst- und Zweitimpfungen wird nicht differenziert. Sieben neue positive Corona-Fälle sind laut RKI innerhalb eines Tages aufgetreten, die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 22,1.

In Calberlah sind sowohl in der DRK-Kita als auch in der Grundschule und der Realschule je eine Person positiv auf Corona getestet worden. Das bedeutet Quarantäne bis zum 21. Juni für jeweils eine Gruppe.

Von 6098 positiv Getesteten im Landkreis wurde bei 1148 eine Mutation nachgewiesen

Mittlerweile sind im Landkreis 73 427 Impfdosen verimpft worden, der Anteil der Mutationen an der Gesamtzahl von 6 098 positiv Getesteten im Landkreis Gifhorn beträgt 1 148, die Gesamtzahl der Getesteten durch das Gesundheitsamt 25 098.

Die 93 akuten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt auf den Landkreis: Stadt Gifhorn: 30; Stadt Wittingen: 0; Gemeinde Sassenburg: 0; Samtgemeinde Boldecker Land: 0; Samtgemeinde Brome: 1; Samtgemeinde Hankensbüttel: 6; Samtgemeinde Isenbüttel: 16; Samtgemeinde Meinersen: 17; Samtgemeinde Papenteich: 7; Samtgemeinde Wesendorf: 16.

Jeweils ein Covid-19-Patient liegt auf der Intensiv- und auf der Normalstation

Im Helios-Klinikum sind laut DIVI-Intensivregister zwei von zehn Intensivbetten frei, ein Covid-19-Patient wird intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet. Auf Normalstation liegt laut Helios nur noch ein Covid-19-Patient.

Von Christina Rudert