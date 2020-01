8. Critical Mass: Rad-Demo quer durch das Gifhorner Stadtgebiet

Gifhorn

Fridays for Future und Parents for Future streiken auch im neuen Jahr weiter für mehr Klimaschutz. Den Auftakt gab’s am Freitagabend mit einer Critical-Mass-Demo per Rad. Die Polizei begleitete die 50 radelnden Umweltschutz-Aktivisten auf ihrer Tour quer durchs Stadtgebiet.

Critical Mass (englisch für „kritische Masse“) ist inzwischen eine weltweite Bewegung, bei der sich Radler zu regelmäßigen Aktionen treffen, um auf ihre Benachteiligung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. „In Gifhorn gab’s die Premiere am 24. Mai 2019“, berichtet Dustin Rösemann von der Fridays-for-Future-Gruppe Gifhorn. Am Freitag trafen sich die radelnden Protestler bereits zum achten Mal.

Auch Eltern mit dabei

„Es ist wirklich klasse, dass inzwischen nicht nur Fridays-for-Future-Aktivisten mit am Start sind“, freute sich Rösemann. Parents for Future sei ebenfalls mit im Boot und auch viele Gifhornerinnen und Gifhorner, die täglich ihr Rad benutzten, seien mit dabei. „Es geht um die Gleichberechtigung in Sachen Mobilität“, geht Rösemann auf die Route quer durch das Stadtgebiet ein.

Gefahren aufzeigen

Von der Flutmulde ging es über Oldaustraße, Allerstraße und Celler Straße in Richtung Adenauer-Straße. Dann radelte der Tross über die Braunschweiger Straße bis zum Kreisel am Bahnhof Süd, fuhr die Wolfsburger Straße und den Calberlaher Damm entlang, um dann über die Fallerslebener Straße und den Schillerplatz wieder zum Startpunkt zu gelangen: Die Strecke sei ganz bewusst gewählt worden, um erneut für eine bessere Radfahrer-Infrastruktur zu kämpfen. „Wir wollen nicht das Autofahren verurteilen, sondern aufzeigen, dass das Nutzen des umweltfreundlichen Rades die Radfahrerinnen und Radfahrer vor immense Probleme und Gefahren stellt“, setzt sich auch Demo-Mitorganisator Philip Knotz für einen Ausbau des Gifhorner Radwegenetzes ein.

LED-Licht und Musik

Viele der Räder strahlten am Freitagabend in der Dunkelheit: Gifhorns Gazelle-Store-Chef Benjamin Krenzke – er trat gemeinsam mit Familie und Mitarbeitern in die Pedale – hatte einige der Drahtesel mit LED-Lichterketten ausgestattet und so zu echten „Hinguckern“ gemacht. Auch einem Musikanlage war in einem Transport-Bike verstaut worden. „Mehr als 50 Teilnehmer und das Wetter spielt auch mit“, zeigte sich Rösemann mit der Resonanz zufrieden.

Unter dem Motto „Verkehrswende 2020 – Wir sind der Verkehr“ geht’s mit der Critical Mass per Rad an jedem dritten Freitag im Monat weiter: Treffen für Demo-Teilnehmer ist immer um 17 Uhr der Parkplatz an der Flutmulde. Nächster Termin: 14. Februar.

Hilfe für Australien

Bereits am Freitag, 24. Januar, 15 Uhr, organisiert Fridays for Future in Gifhorn eine große Demo „Solidarität mit Australien“ auf dem Schillerplatz. „Wir wollen auch Spenden für die Wiederaufforstung sammeln“, kündigt Rösemann eine Hilfsaktion der Gifhorner Klima-Aktivisten an.

Von Uwe Stadtlich