Gefunkt“ hat’s vor mehr als sieben Jahrzehnten in Müden-Dieckhorst: Vor dem dortigen Standesamt lernten sich Wilhelm (95) und Irmgard (94) Bürsing – von ihrem Ehemann noch heute liebevoll als „mein Mädchen“ bezeichnet – damals kennen. Aus diesem Zufallstreffen entwickelte sich eine lebenslange Beziehung, vor genau 70 Jahren traten sie vor den Traualtar und feiern jetzt Gnadenhochzeit.

Bei Teves Arbeit gefunden

Irmgard Bürsing, geborene Fahlbusch, stammt aus der Nähe von Northeim und hatte seinerzeit in Müden eine Stelle angenommen. Wilhelm Bürsing war als gebürtiger Müdener 1949 aus der Kriegsgefangenschaft in Russland wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt. Nur ein Jahr später gaben sich die beiden Verliebten das Ja-Wort, 1952 zogen sie nach Gifhorn. Noch heute leben sie gemeinsam in ihrem Haus im Fuhrenkamp. Wilhelm Bürsing erlernte das Möbeltischler-Handwerk, war später jedoch bei Teves beschäftigt. Ehefrau Irmgard war überwiegend Hausfrau, arbeitete später aber auch zeitweilig bei Teves.

Eine große Familie mit vier Kindern, vier Enkeln und einem Urenkel

Irmgard und Wilhelm Bürsing haben vier Kinder. Sohn Jürgen kam ein Jahr nach ihrer Hochzeit zur Welt, 1955 wurde dann Sohn Uwe geboren, fünf Jahre später Tochter Karin und nach weiteren fünf Jahren erblickte Sohn Holger das Licht der Welt. Zur großen Familie gehören vier Enkelkinder und auch ein Urenkel.

Wilhelm Bürsing – er bastelt noch heute mit viel Freude an seiner großen Modelleisenbahn-Anlage – hatte bereits am 28. August Grund zum Feiern, denn er wurde 95 Jahre alt. Der 95. Geburtstag von Ehefrau Irmgard steht am 11. Oktober bevor. Die beiden Gifhorner – Familie, Haus und ein liebevoll gestalteter Garten sind ihr ganzer Stolz – waren lange Zeit aktiv im Verband der Gifhorner Heimkehrer. Wilhelm Bürsing gehörte mit zu den ersten Mitgliedern des Verbandes und engagierte sich von 1959 bis 2008 als Vorsitzender. Seine Ehefrau unterstützte ihn als Schriftführerin.

Einsatz für den Frieden

Wilhelm Bürsing erhielt für seine engagierte Vereinsarbeit die Ehrenplakette der Stadt Gifhorn und das Goldene Ehrenkreuz mit Stern des Landesverbandes Steiermark des Österreichischen Heimkehrerverbandes. „Wir haben den ehemaligen Kriegsgegnern die Hände gereicht und die Völkerverständigung vertieft und voran gebracht“, blicken die Eheleute zufrieden auf das Geleistete und viele Reisen zurück.

Anfang des Jahres engagierten sich die Eheleute dann noch einmal gemeinsam für Gifhorns Bürgerinnen und Bürger: Sie schlossen sich einer Initiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge an und protestierten in der Fußgängerzone – mit Erfolg.

Auf die Gnadenhochzeit wird selbstverständlich kräftig angestoßen: Der 95-Jährige und seine 94-jährige Ehefrau haben die ganze Familie am Wochenende zu einem Essen in das Restaurant Flutmulde eingeladen. Selbstverständlich wird bei der Feier für jeden Gast auch ein Schnäpschen serviert und Wilhelm wird seinen Trinkspruch anstimmen: „Na wenn das so ist – dann Prost!“.

Von Uwe Stadtlich