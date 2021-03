7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigt weiter und liegt am Sonntag bei 173,9

Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn hat auch am Sonntag aktuelle Corona-Zahlen gemeldet. Es gibt keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus, aber die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen.

37 weitere Personen wurden positiv getestet, damit sind seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr bis 4393 Menschen im Landkreis Gifhorn an Corona erkrankt. 166 von ihnen sind im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt bei 307, damit steigt die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz auf 173,9 (+ 1,1). Das Gifhorner Gesundheitsamt hat bisher insgesamt 18 291 Tests durchgeführt.

In der DRK-Kita Rothemühle wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe Kinder und eine Mitarbeiterin beziehungsweise einen Mitarbeiter eine Quarantäne bis zum 5. April angeordnet. An der Freiherr-von-Stein-Schule/Diakonische Jugendgruppe Esperansa Kästorf wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Es wurde eine Quarantäne bis zum 9. April angeordnet. In der Grundschule Knesebeck wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Es wurde eine Quarantäne ebenfalls bis zum 9. April angeordnet. Im Seniorendomizil Sonnenheide in Leiferde gibt es derzeit einen Corona-Fall.

Diese Regeln gelten unter anderem im Landkreis Gifhorn

Auf Parkplätzen des Einzelhandels, in Eingangsbereichen von Dienstleistungsbetrieben und dazugehörigen Parkplätzen, im ÖPNV, bei zulässige Tätigkeiten im Bereich der körpernahen Dienstleistungen sowie auf Wochenmärkten gilt die Pflicht, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht gilt ebenfalls in der Fußgängerzone der Stadt Gifhorn (Marktplatz bis Schillerplatz), in den Gifhorner Kreishäusern sowie auf zugehörigen Wegen und Parkplätzen.

Das Bürgertelefon für allgemeine Fragen zur Allgemeinverfügung und deren Auswirkungen ist unter (08 00) 82 82 444 montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Die zentrale Rufnummer (08 00) 82 82 555 für konkrete Infektionsfälle und den Pflegebereich ist zu den gleichen Zeiten erreichbar.

