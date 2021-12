640 Gegner der Corona-Maßnahmen beim Montagsspaziergang in Gifhorn

Gifhorn

640 Teilnehmer zählte die Polizei beim so genannten Montagsspaziergang heute Abend, noch mal 240 mehr als vor einer Woche. Masken- und Abstandspflicht wurden kaum eingehalten. Der Versammlungsleiter namens „Oliver“ hatte gleich zu Beginn zwar auf beides hingewiesen, aber auch kundgetan, dass es jedem freistehe, selbst zu entscheiden, ob er sich daran halte. Und ob die Polizei das Recht habe, sich einen Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht zeigen zu lassen, bezweifele er mit Blick auf den Datenschutz.

Vertreter der örtlichen AfD sowie ein aus Berlin angereister AfD-Bundestagsabgeordneter, der sich mit „Martin“ vorstellte, eröffneten die Kundgebung. „In der DDR endete die Freiheit an der Grenze zu Westberlin, heute endet die Freiheit an der eigenen Haustür“, beschwor der Bundestagsabgeordnete das Bild einer Diktatur herauf – ein von etlichen Gegnern der Corona-Maßnahmen gerne verwendeter Vergleich, der historisch und politisch allerdings hinkt.

Zur Galerie Erneut zogen Gegner der Corona-Maßnahmen bei einem Montagsspaziergang durch Gifhorn. Die Polizei zählte 640 Teilnehmende, der Zug war teilweise lautstark, aber friedlich.

Kerzen zum Erinnern an die Opfer der Pandemie

Bilder und Symbolik spielten überhaupt eine wichtige Rolle beim Montagsspaziergang, der an der Tür von St. Nicolai endete. Dort stellten etliche Teilnehmende Kerzen zum Erinnern an die Opfer der Pandemie nieder, es gab eine Schweigeminute, dann erklang der Song „Imagine“ von John Lennon. Eine Melodie von Reinhard Mey war zweckentfremdet, der Text umgeschrieben worden – beide Musiker wären mit Sicherheit nicht entzückt, Letzterer hatte noch im Sommer bei der Aktion „Wir bleiben Zuhause“ des Bundesgesundheitsministeriums für freiwillige Kontaktbeschränkung geworben.

Aber die 640 Menschen als „Spalter der Gesellschaft“ abzutun, wäre ebenso unpassend. Während einige von Trillerpfeifen, Kochtöpfen und Tuten unterstützt lautstark versuchten, den Ruf „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ – ein Pärchen wandelte ihn in „Friede, Freiheit, für Demokratie“ um –, zog die große Masse ruhig, in kleinen Grüppchen, durch die Stadt. Familien, Freunde, Nachbarn waren unterwegs.

Zwischenkundgebung auf dem Famila-Parkplatz dieses Mal verboten

Vorige Woche hatte es auf dem Famila-Parkplatz einen Zwischenstopp mit kurzer Kundgebung gegeben – das war den Versammlungsleitern dieses Mal untersagt worden, was einen der Organisatoren zu kritischen Anmerkungen veranlasste.

Etwas abseits des Pulks auf dem Marktplatz standen ein Vater und seine Tochter: „Ich zeige einfach still Präsenz“, so der 54-Jährige, der sich damit gegen die aus seiner Sicht massive Einschränkung der Grundrechte wehren will. „Das ist nicht verhältnismäßig. Aber den Lärm und das Aggressive finde ich auch nicht richtig.“ Seine 21-jährige Tochter sprach von einem indirekten Impfzwang, von moralischem Druck, und stellte fest, dass sich viele ihrer Freunde jetzt nur impfen lassen, „weil sie Angst haben, sonst vom Studium ausgeschlossen zu werden“.

„Ich möchte auch, dass meine Meinung akzeptiert wird“

Die beiden hingegen wollen sich nicht impfen lassen. „Wir sind gläubig. Gott hat uns einen Körper mit einem Immunsystem gegeben, und auch wenn wir krank werden sollten, ist Gott bei uns.“ Was sie sich wünschen: „Mehr Gespräch. Ich akzeptiere die Haltung anderer, aber ich möchte auch, dass meine Meinung akzeptiert wird“, so der Vater.

Von Christina Rudert