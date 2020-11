585.000 Euro aus Berlin für den See-Park am Gifhorner Schlosssee

Gifhorn

Die Stadt Gifhorn kann sich über eine Förderung von 585 000 Euro durch den Bund freuen. Diese Nachricht überbrachte die Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann dem Bürgermeister Matthias Nerlich, kaum dass die Bestätigung aus Berlin da war. Die Stadt Gifhorn hatte sich im Frühjahr zusammen mit der St. Nicolai-Gemeinde für die Förderung des neuen See-Parks am Schlosssee mit Brückenschlag zum Kirchgarten von St. Nicolai beworben.

Mit vielen konkreten Beiträgen die Klimaschutzziele umsetzen

Das Förderprogramm soll Modellprojekte zur Klimaanpassung in urbanen Räumen voranbringen. Ziel ist es, mit vielen konkreten Beiträgen aus allen Bereichen zur Umsetzung der Klimaschutzziele der Bundesregierung beizutragen. Mit diesem Programm wird die Stadtentwicklung in den Fokus genommen. Es setzt somit da an, wo städtebauliche und ökologische Herausforderungen aufeinandertreffen.

Ingrid Pahlmann fallen viele Vorteile dieses Projekts ein

„Es fließen 585 000 Euro nach Gifhorn, das freut mich ganz besonders. Ich habe mich für das Projekt stark gemacht, verbinden wir doch auf diese Weise die Stadt besser mit dem Schlosssee. Durch die geplanten Veränderungen erhöhen wir den Nutzen der Grünflächen zur Wasserspeicherung und machen einen Teil der Stadt attraktiver für Bienen und Insekten. Die geplante Renaturierung der Mühlenaller soll insbesondere Kindern und Jugendlichen die ökologische Wertigkeit von Fließgewässern näherbringen“, freut sich Ingrid Pahlmann auf die geplanten Arbeiten. Weiter führt sie aus: „Darüber hinaus steigern wir die Attraktivität der Stadt. Wir verbinden den Nutzen für die Umwelt mit dem Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger.“

Auch der Kirchgarten an St. Nicolai wird einbezogen

Teil des Projektes wird auch die Umgestaltung des Kirchgartens an der St. Nicolai-Kirche sein. Dort werden neben der gestalterischen Aufwertung des grünen Platzes Möglichkeiten zur Aufladung von E-Bikes und zur sicheren Unterbringung von Fahrrad-Akkus installiert. „Ein Beitrag, von dem auch der Wochenmarkt und die Geschäfte in der Innenstadt profitieren können“, wie Pahlmann abschließend aufzeigt. Nun gelte es, das Projekt auf Seiten der Stadt voranzubringen und Gifhorn so zu einem Vorbild für den Umweltschutz im Städtebau zu machen.

Von der AZ-Redaktion