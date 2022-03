Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn gibt es 514 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Wie die Kreisverwaltung mit Bezug auf die Zahlen des Robert Koch-Instituts meldet, beträgt die Gesamtzahl der Infizierte seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 damit 26.458. Die Sieben-Tage-Inzidenz fährt weiter Achterbahn, sie sinkt um 44 auf 1.455,2. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt bei 270 seit Ausbruch der Pandemie. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 105 weitere Testungen vorgenommen.

Bei den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn ist zu den Einrichtungen mit akuten Corona-Fällen noch das Michaelis-Heim in Brome dazu gekommen, außerdem sind betroffen die Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Schwülper, die Lebenshilfe Wohnanlage Westerbeck, das Seniorenzentrum Ehra, die Lebenshilfe Ernst Calberlah Haus in Gifhorn, das Heinrich-Warnecke Haus in Wittingen.

Zahlreiche Corona-Ausbrüche in Schulen und Kitas

Die Kreisverwaltung meldet außerdem erneut eine Vielzahl von Corona-Ausbrüchen in Kitas und Schulen: Kita Isenbüttel 2 Schulstraße (ein Corona-Fall, Quarantäne für eine Gruppe), heilpädagogische Kita Pusteblume Wittingen (drei Fälle, komplette Einrichtung in Quarantäne), Epiphanias-Kindergarten Kästorf/Gamsen (drei Fälle, eine Gruppe in Quarantäne), Sally-Perel-Realschule Meinersen (drei Fälle, eine Klasse in Quarantäne), Grundschule Calberlah (elf Fälle, drei Klassen in Quarantäne), Adam-Riese-Schule (drei Fälle, eine Klasse in Quarantäne), Findorff-Schule Neudorf-Platendorf (vier Fälle, eine Klasse in Quarantäne), Kita Gamsen (drei Fälle, zwei Gruppen in Quarantäne).

Das DIVI-Intensivregister meldet unverändert zwei Covid-19-Patienten auf der Gifhorner Intensivstation, beide werden beatmet. Die zwölf zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind belegt. Auf Normalstation des Helios Klinikums liegen 13 Covid-19-Patienten, einer weniger als am Vortag.

Von Sonntag, 6. März, an steht bei allen Impfangeboten der Kreisverwaltung auch der Impfstoff „Novavax“ zur Verfügung. Zum Impf-Start mit dem Totimpfstoff gegen das Coronavirus haben die mobilen Impfteams (MITs) einen Sondertermin organisiert am Sonntag, 6. März, von 10 bis 14 Uhr im Impfstützpunkt, Im Heidland 19. Novavax ist zugelassen für alle Personen ab 18 Jahren. Neben Novavax sind auch alle anderen verfügbaren Impfstoffe vorrätig. Möglich sind somit Erst- und Zweitimpfungen sowie die Auffrischungsimpfungen. Bei Bedarf kann ein Termin über das Impfportal des Landes Niedersachsen (www.impfportal-niedersachsen.de) oder über die Hotline, Tel. (08 00) 99 88 665, gebucht werden.

Von der AZ-Redaktion