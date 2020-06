Winkel

In Winkel hat es am späten Mittwochabend an mehreren Stellen im Wald gebrannt – wie die Gifhorner Feuerwehr berichtet, sei sie um 21.14 Uhr alarmiert worden und war mit sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatzleiter hat bei der Erkundung schnell festgestellt, dass es sich um mehrere Brandstellen handelte – Bestätigung gab’s durch die Besatzung eines Hubschraubers der Bundespolizei. Die Brandherde waren schwer zu erreichen, so dass mehrere hundert Meter Schläuche verlegt werden mussten. Insgesamt sollen etwa 5000 Quadratmeter Waldboden gebrannt haben, die mit mehreren Strahlrohren und Feuerpatschen zügig unter Kontrolle gebracht wurden. Wegen zunehmender Dunkelheit setzte die Feuerwehr auch noch Scheinwerfer ein.

Von der AZ-Redaktion