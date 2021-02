Gifhorn

Immer mehr junge Familien, immer mehr Kinder: Neben dem geplanten Neubau einer Grundschule in Gifhorn investiert die Stadt jetzt auch in Wilsche kräftig. Für 500 000 Euro sollen an der Astrid-Lindgren-Schule schon im Frühsommer die Arbeiten für einen Anbau starten. Details stellte Fachbereichsleiter Jens Brünig jetzt im Schulausschuss vor.

„Die Zahl der Schülerinnen und Schüler geht auch in Wilsche weiter nach oben“, verweist Brünig auf eine „komplette Zweizügigkeit“. Sie mache den Erweiterungsbau dringend erforderlich. „Auch weil ein allgemeiner Unterrichtsraum aktuell mit dem Hort belegt ist und es dort ebenfalls einen steigenden Bedarf gibt.“ Wenn die Politik im März grünes Licht für den Haushalt 2021 gegeben hat, soll es umgehend mit den Planungen losgehen, kündigt Brünig an.

Fertigstellung im kommenden Jahr

„Wir hoffen auf einen Baubeginn im Frühsommer – als Fertigstellungstermin wird der Start zum Schuljahr 2022/23 angepeilt“, so Brünig, der versichert: „Das Geld für den Erweiterungsbau steht im Haushalt bereit.“ Bis die zwei neuen Gruppenräume genutzt werden können, wird es an der Astrid-Lindgren-Schule eine Übergangslösung geben: Der Musikraum wird vorerst zum Klassenzimmer umgewidmet.

Corona bestimmt weiterhin das Geschehen in den Gifhorner Kitas. „Die Notbetreuung wird von den Eltern mit Bedacht angenommen“, so Brünig. Anfangs habe die Auslastung bei 15 Prozent gelegen, inzwischen sei sie auf 22 Prozent gestiegen. „Von einer erlaubten Auslastung von 50 Prozent sind wir jedoch noch weit entfernt.“ Ausgesetzt sind seit Anfang Februar die Beitragszahlungen. „Der Ausschuss ist einem CDU-Antrag gefolgt, Februar und März kostenfrei zu stellen“, so Jens Brünig.

Digitaler Weg für die Sporthallen

Einen neuen Weg gehen, um für eine bessere Auslastung der Sporthallen von Stadt und Kreis zu sorgen: Darum geht’s im Sportstätten-Entwicklungskonzept, das ursprünglich schon Ende Januar vorgestellt werden sollte. „Der Termin wurde auf den 13. April verlegt“, erklärt Brünig. In einer Turnhalle sollen dann die Ergebnisse den Schulen und Vereinen aufgezeigt werden. Dabei geht’s um digitale Hallenbuchungen und ein digitales Schließsystem.

Grünes Licht gab’s im Ausschuss für das von CDU und Grünen beantragte „Corona-Unterstützungspaket“ für Gifhorns Schulen. 35 Euro soll’s pro Kopf für die 3100 Schülerinnen und Schüler geben. Das Geld soll den Schulen dabei helfen, den Unterricht in Pandemie-Zeiten besser und sicherer zu gestalten. Auch die Lunchpaket-Idee der Ratsmehrheit fand Zustimmung. „Wir werden nun mit den Betreibern der Mensen und Caterern über die Ausgestaltung sprechen“, kündigt Brünig an.

Gas geben will die Stadt in Sachen Glasfaseranbindung. In Eigenregie sollen bis zum Sommer die weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft angeschlossen werden. „Auch die Beschaffung von Videotafeln für die Klassenräume läuft“, berichtet Brünig. Er ist froh darüber, dass Schul-IT-Experte Felix Meyer zu seinem Team gehört und den Digitalisierungsprozess an Gifhorns Schulen begleitet und voranbringt.

Von Uwe Stadtlich