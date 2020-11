48-jähriger Infizierter aus Gifhorn kritisiert den Landkreis wegen Corona

Gifhorn

Wer gilt als Kontaktperson 1 und muss in Quarantäne, wer nicht? Wer bekommt einen zweiten Corona-Test, wer nicht? Und wer ist der richtige Ansprechpartner, wenn sich Symptome verschlimmern – der Hausarzt, das Krankenhaus, das Gesundheitsamt? Diese Fragen stellt sich ein 48-jähriger Gifhorner, seit er positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. „Für mich ist das alles nicht mehr nachvollziehbar“, berichtet er am Telefon. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen.

Der Covid-19-Patient arbeitet bei Volkswagen. Als er leichte Symptome an sich feststellt, lässt er sich testen. Das Ergebnis fällt positiv aus, also für ihn negativ. Zwölf Tage solle er sich in häusliche Quarantäne begeben und mitteilen, zu wem er alles Kontakt hatte. „Darunter war ein Kollege, zu dem ich intensiven Kontakt hatte, also länger als 15 Minuten in einem Raum mit weniger als 1,5 Meter Abstand gesessen habe.“ Der sei als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft, negativ getestet und am nächsten Tag wieder zur Arbeit geschickt worden. „Verstehe ich nicht“, sagt der Erkrankte. Andere Kollegen hätten auch drei Tage nach Bekanntwerden seiner Infektion noch keine Nachricht vom Gesundheitsamt, obwohl er sie als Kontaktpersonen angegeben hatte. „Das macht doch den Eindruck, dass die Ermittlung nicht richtig funktioniert, als wären die Zuständigkeiten nicht so klar geregelt.“ Zumal er mittlerweile binnen weniger Tage den dritten Ansprechpartner beim Gesundheitsamt hat. „Und erst der hat mich gefragt, ob ich ein Gesundheitstagebuch führe. Dieses Wort war vorher noch nie gefallen.“

Zweiten Test am Ende der Quarantäne angeblich abgelehnt

Seine Frau wird im Gifhorner Gesundheitsamt getestet, sie hat sich noch nicht angesteckt, wird aber vorsorglich in Quarantäne gesteckt, einen Tag länger als ihr Mann. Die Schwiegereltern, er um die 70, sie ein wenig jünger, hatte der 48-Jährige vier Tage vor der diagnostizierten Infektion das letzte Mal gesehen. „Sie sollten in Quarantäne, dann hieß es: nein, doch nicht, und dann wurde doch wieder Quarantäne angeordnet.“ Auch dieses Vorgehen versteht der Infizierte nicht.

Ein weiterer Punkt treibt den Mann um: „Was ist, wenn meine Symptome sich verstärken und es mir schlecht geht?“ Der Gifhorner erkundigt sich. Zunächst beim Hausarzt. „Auf keinen Fall vorbei kommen“, lautet die Antwort der Sprechstundenhilfe. Dann im Krankenhaus. Identische Antwort. „Wenn‘s richtig schlimm wird, würde ich per Rettungswagen eingeliefert“, habe man ihm gesagt. „Ich brauche aber regelmäßige Medikamente – wie soll ich an die rankommen, solange ich in Quarantäne bin?“ Einen zweiten Test zum Ende der Quarantäne bekommt er jedenfalls nicht, das hat man ihm im Gesundheitsamt schon mitgeteilt, so der 48-Jährige.

Und das antwortet der Landrat auf die Vorwürfe

Dr. Andreas Ebel, als Landrat verantwortlich für das Gifhorner Gesundheitsamt, gibt Antworten auf die Fragen. So gilt ihm zufolge als Kontaktperson 1, wer einen engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte – beispielsweise, wenn der Mindestabstand über längeren Zeitraum nicht eingehalten wird (mehr als 15 Minuten) oder wenn sie sich in einem geschlossenen Raum ohne regelmäßiges Lüften befanden (länger als eine Stunde).

„Nach RKI-Richtlinien ( Robert-Koch-Institut) wird für K1-Personen eine 14-Tägige Quarantäne ausgesprochen. Diese Quarantäne wird auch bei einem negativen Test nicht beendet, da die Personen bis zu 14 Tage nach dem Kontakt Symptome entwickeln können. K1-Personen, die während ihrer Quarantäne Symptome entwickeln, werden getestet“, sagt Ebel. Positiv getestete Personen in Quarantäne angeordnet werden laut Ebel in regelmäßigen Abständen getestet. „Erst wenn der Corona-Test negativ ausfällt, kann die Quarantäne aufgehoben werden.“ Eben diesen zweiten Test aber habe ihm das Gesundheitsamt verweigert, sagt der Infizierte.

Der Landrat sieht das Gifhorner Gesundheitsamt gut aufgestellt

Und auch bei der Frage nach der richtigen Anlaufstelle bei Verschlimmerung der Symptome scheint es wenig Klärung zu geben. Der Hausarzt und das Krankenhaus hatten den Mann abgelehnt. Der Landrat aber sagt: „Bürger müssen immer zuerst ihren Hausarzt zur ärztlichen Behandlung aufsuchen.“ Das Gesundheitsamt sei grundsätzlich nicht Anlaufstelle.

Den Vorwurf, die Ermittlungen und Einschätzungen des Gesundheitsamtes würden nicht richtig funktionieren, weißt Ebel zurück. Das Gesundheitsamt sei gut aufgestellt. „Mit Beginn der zweiten Welle wurde das Personal im erforderlichen Umfang in den Abstrichteams und in den Teams der Infektionskettennachverfolgung aufgestockt. Die erfolgreiche Nachverfolgung der Infektionsketten ist weiterhin gesichert.“

