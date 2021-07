Gifhorn

Corona-Konforme Abschlussfeier auf die ungewöhnliche Art: Ein Team um BBS1-Schüleroachin Claudia Gillmeister hatte sehr spontan für die Entlassungsfeier im Fußballstadion gesorgt. Gillmeister zeigte sich erleichtert, dass nun so ziemlich alle optimistisch und mit Perspektive in Beruf oder Studium starten.

In ihrer Ansprache ermahnte sie zu Mut in allen Lebenslagen. Sonst ende es schnell wie das Leben der Maus in einer Fabel des Schriftstellers Franz Kafka – in der Falle. „Ein Stück Papier sagt nicht aus, was für ein Mensch ihr seid“, ermunterte sie abschließend zum aktiven Gestalten des eigenen Lebensweges.

Zur Galerie Corona hatte dann auch mal etwas Gutes für den Abi-Jahrgang 2021 der BBS 1 Gifhorn: 46 Schülerinnen und Schüler erheilten am Freitag an ungewöhnlichem Ort ihre Zeugnisse – im Stadion an der Flutmulde.

Lob gab’s von Schulleiter Stefan Schaefer für das Durchhalten des Jahrgangs im Hin und Her der Corona-Regeln: „Klasse, was Sie unter diesen Bedingungen geschafft haben.“ Mit guten Wünschen für die Zukunft schloss er seine Ansprache - und dem Rat, auch aus Stolpern zu lernen.

Einer, für den stolpern gerade gar kein Thema ist, war Heinrich Zander aus Wittingen, der im Sektor Technik das Abitur absolvierte. Weiter geht‚s für ihn mit dem Studium. Unsichere Zukunft in Corona-Zeiten? Da schüttelt er nur den Kopf: „Ich bin da gelassen.“

Abi-Stress unter erschwerten Bedingungen

Aufatmen bei Luca Beutel aus Müden (Fachbereich Wirtschaft). Die Schulzeit während Corona sei schon hart gewesen, alleine schon wegen der Serverprobleme beim Online-Unterricht. „Aber nun ist ja alles gut.“ Den ersehnten Studienplatz zu bekommen, sei eher Formsache.

Corona habe dazu geführt, „schneller zu lernen, erwachsen zu werden“, sagte Jördis Weichsel in ihrer Ansprache. Luisa Teresa Gedenk und Melina Möhle moderierten mit Claudia Gillmeister die Entlassungsfeier. Emily Küster, Absolventin des Abi-Jahrgangs 2020, sang eindrucksvoll. Und zum Schluss gab’s die Zeugnisse auf dem grünen Rasen.

Von Andrea Posselt