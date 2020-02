Studienrat unterschlägt 46 000 Euro – und verzockt sie im Casino

Gericht

16 Monate Haft ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung: So lautete das Urteil vorm Amtsgericht für einen 54-jährigen Studiendirektor wegen Veruntreuung von rund 46 000 Euro an Schulgeldern. Als Grund nannte der Mann, der sich selbst anzeigte, seine Spielsucht.

Der Mann hatte als Koordinator eines Gymnasiums im Landkreis Gifhorn unbeschränkten Zugriff auf ein Girokonto der Schule. Eine Kontrolle gab es nicht. Unerlaubten Gebrauch davon machte er von Juni 2017 bis Juli 2018 insgesamt 31 Mal, indem er Einzelbeträge von 300 bis 4000 Euro auf sein Privatkonto überwies.

Monatsverdienst an einem Abend verzockt

Nach den Worten des Angeklagten war nach dem Tod seiner Mutter sowie Krankheiten bei Vater und Stiefvater die Teilnahme an Glücksspielen in Online-Casinos in seinem Leben „in den Vordergrund getreten“: Mit dem, was vorher gelegentlicher „Spaß“ gewesen sei, habe er dann seine Zeit ausgefüllt.

„Irgendwann ist es dann umgeschlagen und ich bin dem Geld hinterher gelaufen“, so der Angeklagte. Um weiter spielen zu können, löste er Sparverträge auf und schloss Kreditverträge ab. Es sei vorgekommen, dass er einen Monatsverdienst – von immerhin gut 4500 Euro – an einem Abend verzockte. Von seinem persönlichen Umfeld isolierte der 54-Jährige sich.

Die erste Tat und Überweisung vom Schulkonto, auf dem neben Zuweisungen vom Land auch Geld für Klassenfahrten verbucht würden, sei nicht geplant gewesen, sondern im Rahmen einer Klassenfahrtabrechnung auf sein Konto erfolgt. Das Geld, das er den Schülern hätte zurück zahlen müssen, verspielte er jedoch ebenfalls. Ebenso wie weitere knapp 45 000 Euro.

Suizidgedanken aus Angst aufzufliegen

Innerhalb von sechs Jahren habe er auf diese Weise 200 000 Euro verloren – immer in der „irrsinnigen Hoffnung, doch noch alles zurück zu gewinnen“. Seinen aktuellen Schuldenstand bezifferte der Studienrat auf 90 000 Euro. Im Sommer 2018 sei seine Panik, dass er auffliegt, so groß geworden, dass er Suizidgedanken gehegt habe.

Stattdessen zeigte er sich dann aber doch selbst an und absolvierte eine achtwöchige stationäre Therapie bezüglich seiner Spielsucht. Die sei, abgesehen „von einem Wackler“, auch erfolgreich gewesen. Gegenwärtig arbeitet der Studiendirektor bei gleichen Bezügen wieder als Koordinator, allerdings ohne Finanzbefugnisse. Die 46 000 Euro wurden zurückgezahlt.

Verurteilter muss 5000 Euro Strafe zahlen

Die Verteidigung hatte auf zehn Monate plädiert, der Richter folgte im Urteil jedoch dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Die schwere, gewerbsmäßige Untreue sei „mit öffentlichen Geldern“ erfolgt und das Vorliegen einer Spielsucht zumindest fraglich, da zwischen den Überweisungen mitunter „lange Zeiträume“ gelegen hätten. Außerdem auferlegte der Richter dem Mann die Zahlung von 5000 Euro, „damit er nicht auf die Idee kommt, weiter zu spielen“.

Das Urteil hat vermutlich noch weitere Konsequenzen für den 54-Jährigen, gegen den ein Disziplinarverfahren läuft: Bei rechtskräftigen Verurteilungen ab einem Jahr Haft sieht das Gesetz die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis vor.

Von Jörg Rohlfs