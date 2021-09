450 Luftfilter stehen in den Schulen und Kitas der Stadt Gifhorn

Gifhorn

Zum Start des neuen Schuljahres hat die Stadt Gifhorn alle Schulen und Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft mit insgesamt 450 mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet, um die Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus für Kinder, Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrpersonal weiter zu senken.

„Da jüngere Kinder nicht geimpft werden können und in den Kitas und Schulen viele Menschen lange auf engem Raum zusammen sind, müssen wir hier besondere Vorsicht walten lassen“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Wir wollen das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten und in jedem Fall weitere Schließungen und Quarantänen vermeiden. Die Luftfilter sind für uns daher ein wichtiger Baustein, um dieses Ziel zu erreichen.“

Für kleinere Räume gibt es auch kleinere Luftfilter

Rund 450 mobile Luftfilteranlagen wurden in den Sommerferien in allen Klassenräumen und Aufenthaltsräumen angeschlossen. Für kleinere Räume, wie zum Beispiel die sogenannten Differenzierungsräume in Kindergärten und Schulen, wurden entsprechend kleinere Luftfilter zur Verfügung gestellt. Lediglich in einer Schule erfolgt die Auslieferung und Aufstellung erst in dieser Woche.

Die Geräte saugen die Luft in den Innenräumen nahezu geräuschlos an und filtern dann eventuelle Schadstoffe und Viren heraus. Die Geräte erkennen automatisch, ob sich Personen im Raum befinden, und schalten sich dann sofort ein.

Die Räume müssen trotz der Filter regelmäßig gelüftet werden

Die Luftfilter unterstützen die vom Land Niedersachsen vorgegebenen Corona-Maßnahmen. Es ist trotz der Filter weiterhin erforderlich, die Räume regelmäßig zu lüften, um die Versorgung mit Frischluft sicherzustellen. Zudem müssen, wie vom Land vorgeschrieben, alle Schulkinder, Lehrerinnen und Lehrer sowie Kitapersonal regelmäßig getestet werden, und es gilt in den Schulen weiterhin eine Maskenpflicht.

„Uns war es wichtig, schnell zu reagieren und die Kinder und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Schulbeginn so gut zu schützen, wie wir können“, so Bürgermeister Nerlich. In seiner Sitzung am 19. Juli hatte der Rat der Stadt der Beschaffung der Geräte zugestimmt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,1 Mio. Euro. Die Filter waren beim Hersteller vorreserviert. Sie wurden im Anschluss an die Ratssitzung dann umgehend bestellt und konnten innerhalb weniger Wochen geliefert und angeschlossen werden.

Die Stadt wird sich um eine nachträgliche Förderung bewerben

Das Land Niedersachsen und auch der Bund konkretisieren derzeit Fördermöglichkeiten für die Anschaffung von Luftfiltern. Sobald eine Antragsstellung möglich ist, wird die Stadt sich um eine nachträgliche Förderung bewerben. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverwaltung bereits einen Entwurf der Richtlinie vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund erhalten und auch von der Möglichkeit der Stellungnahme Gebrauch gemacht.

Von der AZ-Redaktion