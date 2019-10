Gifhorn

Radfahren ist in der Fußgängerzone erlaubt – allerdings nur von 18 bis 11 Uhr. Wer sich nicht daran hält, muss zahlen. Die Polizei kontrollierte am Dienstag mehrere Stunden. Vier Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt.

Zwei Kontrollpunkte

„Wir haben von 11 bis 13.30 Uhr Kontrollpunkte im südlichen Teil de...