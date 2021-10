Kreis Gifhorn

Grünes Licht für Weihnachtsmärkte auch in Corona-Zeiten gibt es vom Land Niedersachsen, allerdings mit Auflagen. Und nun brüten die wenigen Veranstalter, die so ein Event dieses Jahr wagen wollen, über die Umsetzung der 3G-Bedingungen. Andere Vereine und Institutionen winken ab, sie lassen es lieber bleiben mit Kunsthandwerk und süßen Sachen in heimeliger Atmosphäre.

15 Hütten, die Gute Bude, in der Vereine, gemeinnützige Verbände und Kunsthandwerkerinnen und -handwerker sich präsentieren, und das auch als Bühne dienende „Wohnzimmer“: So stellt sich Gifhorns Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Wista den „Advent auf dem Marktplatz“ auf eben jenem und in der Fußgängerzone bis zur Sandmühlenbrücke vor. Die Planungen dazu laufen schon länger, aktuell brüten Geschäftsführer Martin Ohlendorf und sein Team über die Umsetzung der 3G-Regelung.

Weihnachtsmarkt in Gifhorn: Statt dem bisherigen Event soll es einen „Advent auf dem Marktplatz“ geben. Die Wista arbeitet gerade am 3G-Konzept dafür. Quelle: Michael Franke Archiv

„Wir haben einen ersten Konzeptentwurf.“ Näher geht Ohlendorf darauf noch nicht ein. In den kommenden Tagen laufe die Abstimmung mit allen Beteiligten und Betroffenen. Nur so viel: „Das ist wie auf Messers Schneide einen Salto zu machen.“ Völlig unklar sei zum Beispiel auch, in welcher Warnstufe Gifhorn in der Adventszeit sein werde. Weil die Zeit drängt, will Ohlendorf das 3G-Konzept Ende Oktober stehen haben.

Der Schlossmarkt zum Advent soll diesmal rein auf dem Schlosshof stattfinden, der Rittersaal bleibt ungenutzt. Doch auch der Landkreis gibt sich noch zurückhaltend, was ein Konzept für 3G angeht. Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter: „Das Team trifft sich derzeit regelmäßig und prüft, was im Rahmen der Verordnung des Landes möglich ist.“

Verein sagt ab: „Das können wir nicht umsetzen“

Klare Worte dagegen aus Müden. In einer E-Mail an seine Vorstandskollegen hat Thomas Lepke, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins, eine klare Empfehlung verschickt. „Das können wir nicht umsetzen. Geht nicht“, sagt er über die 3G-Vorgaben. In der Vorstandssitzung am Montag wird das der erste Tagesordnungspunkt sein.

Weihnachtsmarkt mitten im Müdener Ortskern: Zur Umsetzung der 3G-Regelung müsste er wohl eingezäunt werden. Da bläst der Kultur- und Heimatverein ihn lieber ab. Quelle: Chris Niebuhr Archiv

Der Weihnachtsmarkt in Müden spielt sich rund um Bürgerhaus und Heimatmuseum ab. „Wir können unseren Ort nicht einzäunen“, sagt Lepke. Zugänge managen, An- und Abfahrt regeln, Toiletten kontrollieren: „Was da alles in den Vorgaben steht“, sagt Lepke und winkt ab. „Das kann man als Verein nicht umsetzen.“ Zumal auch die Frage der persönlichen Haftung für den Vorstand im Raum steht. Eine Veranstaltung in Corona-Zeiten berge immer Risiken mit sich, mächtig Ärger zu bekommen, sollte auch nur irgendetwas schief laufen.

Ursprünglich habe man mit einer abgespeckten Version geliebäugelt. Doch Lepke sieht keine Chance mehr, im Verein einen Beschluss für die Veranstaltung zu bekommen. Zumal sich von 100 angeschriebenen Standbetreibern nur 15 gemeldet haben. „Gut, dass wir noch keine Bestätigung rausgeschickt haben.“

Lebenshilfe sagt Tag der offenen Tür ab Nicht nur in Terminkalendern von Gifhorner steht dieses Event ganz dick eingetragen: Der Tag der offenen Tür in den Werkstätten der Lebenshilfe sind seit Jahrzehnten ein Publikumsmagnet. 8 000 bis 10 000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region seien stets in den Räumen und auf dem Außengelände unterwegs, sagt Julia Schmidtke, Assistenz der Geschäftsführung. Allerdings nicht 2020, und nun auch 2021 nicht: „Er findet nicht statt.“ So eine Großveranstaltung ist der Lebenshilfe angesichts der Corona-Lage zu heikel.

Rauf und runter diskutiert haben auch die Mitglieder des Vereins Dorf und Leben in Schwülper. „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir das nicht schaffen“, sagt Vorsitzende Talene Wiards-Reißmann zum Abschied von einem Adventsmarkt in diesem Jahr. Dieser findet in der Regel rund um und in der Okerhalle und der Kirchstraße statt. Wie solle man da den Zugang regulieren und kontrollieren?

Immer viel los beim Adventsmarkt in Groß Schwülper: In der Pandemiezeit lässt der Verein Dorf und Leben das lieber bleiben. Quelle: Gesa Walkhoff Archiv

Lieber den nächsten Ostermarkt größer fahren

Damit werde man in zwei Jahren Pandemie sechs Märkte abgesagt haben, sagt Wiards-Reißmann. Sie sieht optimistisch nach vorn, die Pandemie sei auf der Zielgeraden. Da wolle der Verein jetzt kein Risiko eingehen. „Es geht um die Gesundheit der Menschen.“ Wiards-Reißmann will nicht, dass der Adventsmarkt 2021 wegen Infektionen unter Kindern und Großeltern in die Annalen eingeht. Sie setzt auf 2022. Der Ostermarkt am. 3. April soll dann nicht im üblichen kleinen Format stattfinden, sondern mit der Kirchstraße.

Von Dirk Reitmeister