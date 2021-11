Gifhorn

Die Corona-Zahlen explodieren. In Deutschland droht die Überlastung des Gesundheitssystems. Jeden Tag gibt’s neue Rekord-Inzidenzwerte. Um die vierte Welle zu brechen, könnte bald auch 3G im Job gelten. Wie sieht Gifhorns Wirtschaft die von der Politik angedachte Verschärfung der Pandemie-Spielregeln? Ist die Umsetzung überhaupt machbar?

Thomas Fast, Chef der Wirtschaftsvereinigung Gifhorn, hält 3G am Arbeitsplatz für richtig, um die Corona-Zahlen wieder in den Keller zu bekommen. „Die vierte Welle ist schlimmer als das bisher Erlebte“, steht für ihn fest. Fast hat selbst eine Corona-Erkrankung überstanden. „Die Gesundheit ist das höchste Gut eines Menschen und muss mit allen Mitteln geschützt werden“, sagt der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, die sich für mehr als 140 Betriebe im Kreis Gifhorn engagiert.

3G am Arbeitsplatz als „vertretbare Maßnahme“

Eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, bei der sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst um ein zertifiziertes Testergebnis kümmern müssen oder einen Impf- beziehungsweise einen Genesenen-Nachweise vorzulegen haben: Für Fast eine Option, um die vierte Welle zu brechen. „Wir müssen die Zügel jetzt wieder fester anziehen, denn wir kommen in eine Phase, in der auch die Geimpften wieder für das Virus angreifbar sind“, verweist er auf die nachlassende Schutzwirkung und die Notwendigkeit von Booster-Impfungen. „Es geht darum, ein weiteres halbes Jahr durchzuhalten“, ist Thomas Fast davon überzeugt, dass 3G am Arbeitsplatz eine vertretbare Maßnahme ist.

Betriebsrat sieht 3G kritisch

Burkhard Häusler, seit 25 Jahren Betriebsrat bei Conti-Teves und von 2014 bis März 2021 Chef des Gremiums, sieht 3G am Arbeitsplatz kritisch. „Die Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen, ist nicht der richtige Weg. Das wird zu Unfrieden in den Betrieben führen“, glaubt Häusler, der sich seine Corona-Impfung allerdings schon längst abgeholt hat. Die 3G-Kontrolle am Conti-Standort Gifhorn mit seinen rund 1000 Beschäftigten sei zudem nicht einfach zu händeln, glaubt Häusler. „Es wird Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeübt – das finde ich falsch“, setzt Burkhard Häusler stattdessen auf Überzeugungsarbeit in Sachen Impfpflicht.

Betriebliche Abläufe nicht gefährden

Stefan Pingel, Chef der Gifhorner Kfz-Innung mit ihren 67 Mitgliedsbetrieben, hält die Umsetzung der angedachten 3G-Regel für problematisch. „In meinem Unternehmen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, doch wie soll es in Firmen funktionieren, in denen einige Beschäftigte die Impfpflicht ablehnen?“, fragt der Innungsvorsitzende. Betriebliche Abläufe seien bei Freistellung dieser Beschäftigten gefährdet. Zudem gebe es viele Menschen, die 3G im Job nicht nachvollziehen könnten – angesichts von Menschenmassen auf Karnevalsfeiern, Gedränge auf Weihnachtsmärkten und vollen Fußballstadien.

Das sagt Gifhorns größter Arbeitgeber

„Seit Beginn der Pandemie steht der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Virus an oberster Stelle“, sagt Tilman Tzschoppe, Leiter Arbeitssicherheit bei der IAV. So arbeite die Mehrzahl der rund 3500 Beschäftigten des größten Arbeitgebers in Gifhorn schon im Homeoffice. „Für die Kolleginnen und Kollegen, die ihrer Tätigkeit nur vor Ort an den Betriebsstätten nachgehen können, haben wir umfassende Schutzmaßnahmen eingeführt – unter anderem ein kostenloses Testangebot“, so Tzschoppe. „Selbstverständlich unterstützen wir sämtliche Maßnahmen, die zusätzlich zum Schutz unserer Beschäftigen beitragen und stehen auch einer möglichen 3G-Pflicht am Arbeitsplatz offen gegenüber“, bezieht er Position.

„Wir haben von Anfang an mit umfassenden Hygiene-Konzepten gearbeitet und schon zu Pandemie-Beginn auf Aufklärung in Sachen Impfschutz und Sicherheit gesetzt“, sagt Kühl-Prokurist Michael Neuburger. Am Standort Gifhorn sei die Unternehmensgruppe mit ihren 300 Beschäftigten damit Vorreiter gewesen und mit den Maßnahmen bisher gut gefahren, lehnt Neuburger eine 3G-Regelung nicht ab. „Natürlich werden wir den von der Politik eingeschlagenen Weg mitgehen.“

Von Uwe Stadtlich