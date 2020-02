39 Ehrenamtliche kommen zum Neujahrsempfang

Gifhorn

Zum traditionellen Neujahrsempfang hatten Vorstand und Geschäftsführung der Lebenshilfe Gifhorn ihre ehrenamtlich Aktiven gebeten. 39 Teilnehmer waren der Einladung zum gemeinsamen Neujahrsessen in die Werkstatt für behinderte Menschen ( WfbM) im Heidland gefolgt. In festlicher Atmosphäre nutzten die Ehrenamtlichen die Gelegenheit, sich mit den weiteren Freiwilligen und Hauptamtlichen der Lebenshilfe mal abseits vom Tagesgeschäft auszutauschen.

Beitrag zu Inklusion und Teilhabe

Begrüßt wurden die Ehrenamtlichen von Mitgliedern des Vorstandes und der Geschäftsführung, des Verwaltungsbeirates sowie Vertretern des Elternbeirates und Bereichsleitern der Lebenshilfe. In seiner Ansprache hob Geschäftsführer Peter Welminski unter anderem die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit hervor. „Durch Ihr ehrenamtliches Engagement leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zur Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Das verdient Wertschätzung und Anerkennung. Die Lebenshilfe Gifhorn möchte sich für Ihren Einsatz in unseren Einrichtungen herzlich bedanken“, so Welminski.

Rückblick auf Veranstaltungen

Nach der Begrüßung servierten Küchenchef Fred Raupers und sein Team der Lebenshilfe ein köstliches Kalt-Warm-Büffet. Anschließend wurden in einer Multi-Media Show die Höhepunkte von Veranstaltungen aus dem vergangenen Jahr präsentiert, die maßgeblich von Ehrenamtlichen mitgestaltet und organisiert wurden. Einmal mehr wurde dabei deutlich, wie breit gestreut die Aktivitäten sind, die Ehrenamtliche für Menschen mit Behinderung begleiten. Dazu zählt unter anderem die Reparatur von Spielgeräten in den heilpädagogischen Kindergärten, die Unterstützung von Schülern beim Sportunterricht, Hilfe beim Erwerb des Fahrrad-Führerscheins und Organisation von geselligen Veranstaltungen wie Kegeln, Tanzabende oder Faschingsfeiern. Ohne die freiwillige Unterstützung von Ehrenamtlichen wären einige Freizeitaktivitäten nicht umsetzbar.

Weitere Ehrenamtliche gesucht

Die Lebenshilfe Gifhorn bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für Menschen mit Behinderung zu engagieren. Wer sich auch ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich auf der Homepage www.lebenshilfe-gifhorn.de/ehrenamt informieren. Ansprechpartner für ehrenamtliches Engagement in der Lebenshilfe Gifhorn ist Berko Härtel unter Tel. (0 53 71) 89 22 65.

Von unserer Redaktion