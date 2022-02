333 neue Corona-Infektionen im Kreis Gifhorn am Donnerstag

Landkreis Gifhorn

Mit 333 neuen Corona-Infektionen hat der Landkreis Gifhorn erneut einen Rekord erreicht, was die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages angeht. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 beträgt 15 349. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt bei jetzt 1 440 Fällen innerhalb der vergangenen sieben Tage um 82,9 und liegt jetzt bei 812,5 – was im deutschlandweiten Vergleich aktuell eine Inzidenz im unteren Viertel der Spannbreite bedeutet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind nicht bekannt.

Das Gesundheitsamt hat 147 weitere PCR-Tests vorgenommen. Insgesamt gibt es 1 463 akute Corona-Fälle im Landkreis – das sind 437 mehr als vorige Woche –, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: Gifhorn 372 (+ 104), Wittingen 50 (+ 15), Sassenburg 146 (+ 20), Boldecker Land 98 (+ 35), Samtgemeinde Brome 127 (+ 75), Samtgemeinde Hankensbüttel 50 (+ 16), Samtgemeinde Isenbüttel 151 (+ 52), Samtgemeinde Meinersen 169 (+ 71), Papenteich 150 (+ 14), Samtgemeinde Wesendorf 150 (+ 35).

Die Situation in Altenheimen, Schulen und Kitas

Akute Corona-Fälle gibt es im Ruhesitz Romantica in Sprakensehl-Bokel und im Altenheim Haus an den Eichen in Seershausen. Aus Schulen und Kitas werden vermehrt Infektionsausbrüche mit Quarantäne-Anordnung gemeldet: Die Kreisverwaltung berichtet von „mehreren Personen“ in der Grundschule Wasbüttel, die positiv getestet wurden – die Schule hat den Präsenzunterricht zunächst bis Ende der Woche freiwillig komplett eingestellt. In der Epiphanias-Kita Gifhorn gibt es einen Fall, in der Grundschule Westerbeck sind es drei Fälle, in der Grundschule Jembke ebenfalls drei. In der Diakonie Kästorf wurde ein Corona-Fall ermittelt, ebenso in der DRK-Kita Müden. An der Michael-Ende-Schule gab es drei Fälle, im Thomas-Kindergarten Neudorf-Platendorf zwei.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,4 auf 8,9 gestiegen, die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten von 4,8 auf 4,6 Prozent gesunken. Das DIVI-Intensivregister führt wie am Vortag drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums auf, zwei von ihnen werden beatmet. Freie Betten stehen auf der Intensivstation aktuell nicht zur Verfügung. Und mit Stand von Donnerstag informiert Helios über zwölf Covid-19-Patienten auf der Normalstation, einer mehr als am Vortag.

Von der AZ-Redaktion