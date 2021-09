300 Teilnehmer demonstrieren in Gifhorn gegen Corona-Maßnahmen

Gifhorn

Ankündigt war ein Protest gegen die Maskenpflicht im Unterricht, die Kundgebung am Samstag auf dem Gifhorner Marktplatz entpuppte sich aber als Feldzug gegen beinahe sämtliche Corona-Maßnahmen der vergangenen Monate: Bis zu 300 Menschen hatten sich dort laut Polizei versammelt – sie applaudierten und jubelten für teils absurde Thesen, die Organisator Matthias Stoll und weitere Rednerinnen und Redner verbreiteten.

Zig Plakate waren auf dem Marktplatz zu sehen. Darunter einige, die tatsächlich auf das Ende der Maskenpflicht für Kinder in Schulen abzielten. „Kinder brauchen Luft“ stand auf einem, „Freies Atmen für Kinder“ forderte ein anderes. Aber ebenso gab es Plakate, die sich gegen eine angebliche Impflicht oder allgemein das Tragen einer Maske richteten. Einige stammten laut Aufdruck von der Initiative „Celle steht auf“ – einer Gruppe, die der Querdenkerszene zugerechnet wird.

Organisator liefert keine Belege für Behauptungen

„Alles Fake, alles Quatsch, was die hier mit uns abziehen“, rief Stoll den Zuhörern zu. Die Maske bezeichnete er mehrmals als „Lappen“, sie sei eine Unterwerfungsgeste. Die Impfung sei keine Impfung, sondern eine Gen-Manipulation. Und die Spritze habe in einem Jahr mehr Opfer gebracht, als andere Spritzen in 20 Jahren zuvor. Es blieb aber bei den Behauptungen, Belege führte Stoll nicht an. Stolz sagte er: „Zum Glück habe ich meine Kinder überzeugt.“

Bildergalerie von der Demo:

Zur Galerie Demo gegen Corona-Maßnahmen: Rund 300 Teilnehmer machten in Gifhorn ihrem Unmut Luft.

Das hatte er einer anderen Rednerin voraus, die sich selbst als „leidenschaftliche Oma“ bezeichnete. Leider habe sie nun ihre Kinder gegen sich. Eine Allgemeinmedizinerin aus dem Nordkreis stellte Fragen: Wo ist der Nachweis für das Virus? Gibt es keine anderen Erkrankungen mehr? Woran forscht das Militär in Wuhan? Sie sprach von einer Gesundheitsdiktatur und Versklavung. „Wir werden von den Skrupellostesten der Skrupellosen regiert. Das Weltsystem wird bestimmt von Psychopathen“, so ihre These. Den Menschen würden Giftspritzen aufgedrängt, die in die Genetik eingreifen. Belege dafür hatte sie nicht.

Nach der Kundgebung folgte ein Protestzug durch Gifhorn

Rund zwei Stunden dauerte die Kundgebung auf dem Marktplatz. Eltern und auch einige Schülerinnen und Schüler berichteten von ihren Erfahrungen mit der Maskenpflicht. Sie alle forderten ein sofortige Ende der Maskenpflicht für Schüler. Ein Lehrer aus dem Kreis Celle, zugleich Mitglied der AfD, berichtete, was Maskenpflicht und Homeschooling aus seiner Sicht für Folgen haben. Auch die Gifhorner AfD-Politiker Robert Preuß und Stefan Marzischewski-Drewes betraten die Bühne.

Nach der Kundgebung folgte ein Protestzug mit noch etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch Gifhorn. Über Steinweg, Fallerslebener Straße, Calberlaher Damm, Alten Postweg, Braunschweiger Straße und Allerstraße ging es zum Schützenplatz. Dort gab es eine weitere Kundgebung mit laut Polizei noch rund 20 Teilnehmern, um kurz nach 19 Uhr war die Veranstaltung beendet. Eingreifen musste die Polizei während des gesamten Tages nicht.

Von Christian Albroscheit