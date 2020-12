Gifhorn

Wenn es andernorts dunkel wird, gehen hier die Lichter an – und zwar mehrere zehntausend. Ein Doppelhaus in der Gifhorner Lisztstraße sorgt derzeit bei vielen Passanten für Freude in der ansonsten oft tristen Vorweihnachtszeit des Corona-Jahres 2020. Die Bewohner Maik Krüger und Nina Watermann sowie Kerstin und Jens Siegmund wollen mit ihrer Aktion genau das erreichen. Eigentlich hatten sie sogar noch viel mehr vor.

Eine Eisenbahn zieht auf dem Vordach ihre Runden, in den Vorgärten stehen Schneemänner und ein großer Adventskranz, auf einem anderen Teil des Vordaches Rentiere. Hecken und Dachkanten sind mit Lichterketten verziert, fast 80 Sterne rund ums Haus angebracht. Alles leuchtet in meist warmen und ruhigen Farben. „Bei uns gibt es kein Geblinke“, sagt Jens Siegmund. Denn kitschig soll die wohl opulenteste Weihnachtsbeleuchtung Gifhorns nicht sein.

Rund um das Haus sind mindestens 200 Meter Kabel verlegt

Die Zahlen hinter dem Lichtermeer sind beeindruckend: Auf knapp 30 000 schätzt Jens Siegmund die Zahl der LEDs, mindestens 200 Meter Kabel sind verlegt und mehrere hundert Kabelbinder verbaut. Der Aufbau erstreckt sich jedes Jahr über zwei bis drei Wochen. „Immer wenn Zeit ist, machen wir etwas“, sagt Maik Krüger. Nur rechtzeitig anfangen müssen die Vier, denn rechtzeitig zum ersten Advent muss schließlich alles fertig sein. Und das seit mittlerweile mehr als zehn Jahren.

Zu stemmen ist dieses jährliche Riesenprojekt nur mit der ganzen Familie. „Da müssen alle hinterstehen und mitziehen“, sagt Jens Siegmund. Denn schließlich kostet die Weihnachtsbeleuchtung nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Eine Familie könne davon locker in Urlaub fahren, meint Siegmund. Doch das hält die beiden Familien nicht davon ab, jedes Jahr neue Ideen umzusetzen.

„In diesem Jahr ist die Eisenbahn hinzu gekommen“, berichtet Maik Krüger. Diese ist besonders für Kinder ein Hingucker. Im nächsten Jahr soll sie schon auf dem ganzen Vordach fahren. Vielleicht kommt dann auch ein großer Rentier-Schlitten hinzu. Jens Siegmund und Maik Krüger gucken sich schon um, wo sie einen herbekommen. „Die Dinge, die wir suchen, gibt es im normalen Einzelhandel nicht“, sagt Siegmund. Er ist schon von Kindheit an ein Freund solcher Weihnachtsbeleuchtung. „Ich habe mir das bei den Amerikanern abgeguckt“, sagt er. „Damals war es noch schön. Jetzt übertreiben sie es aber.“

Die Initiatoren des Gifhorner Lichterhauses: Nina Watermann (v.l.), Maik Krüger, Kerstin Siegmund und Jens Siegmund. Quelle: Sebastian Preuß

Im Corona-Jahr hat das Haus für viele Menschen eine besondere Bedeutung bekommen

Durch Corona hat das Haus in der Lisztstraße eine besondere Aufmerksamkeit – und für viele Passanten auch Bedeutung – bekommen. Eine ältere Dame habe ihr erzählt, wie schön sie die Beleuchtung finde, berichtet Nina Watermann. Endlich komme Weihnachtsstimmung auf. „Es ist eine komische Zeit“, sagt Watermann. Ohne Weihnachtsmärkte und Gemeinschaft fehle etwas im Advent. „Wahrscheinlich macht unser Haus gerade deshalb vielen Menschen Freude“, sagt sie.

Eigentlich wollten die Vier aus der Lisztstraße ihre Weihnachtsattraktion für einen guten Zweck nutzen und Spenden sammeln. Wegen Corona haben sie davon abgesehen – schließlich wollen sie keine großen Menschenansammlungen vor ihrem Haus fördern. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und so nehmen die Pläne für das Weihnachtshaus 2021 schon jetzt langsam Form an.

Von Christian Albroscheit