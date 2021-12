Neuer Corona-Regel-Modus im Landkreis Gifhorn. Damit ändern auch Behörden für Besucherinnen und Besucher die Standards. Landkreis, Stadt, Finanzamt und Agentur für Arbeit sowie die Rathäuser in den Kommunen sind betroffen, aber auch Amtsgericht und andere. Wie man nun an Ausweise und Co. kommt, listet die AZ auf.