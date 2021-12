Gifhorn

Nur noch geimpft oder genesen zum Shoppen: Seit Montag gilt wegen Corona beim Handel in der Gifhorner Innenstadt 2G. Zunächst müssen die Kunden in jedem einzelnen Geschäft ihren Impf- oder Genesen-Nachweis und ihren Personalausweis vorweisen. Allerdings arbeitet die City-Gemeinschaft an einer aus anderen Städten bekannten Vereinfachung des 2G-Nachweises.

Die Mitarbeiterin des Modefilialisten, die im Schaufenster gerade Ware drapiert, hat nebenbei auch ein Auge auf Kunden, die vor dem Laden innehalten. Der Tresen hinter der Eingangstür ist gerade nicht besetzt. Beim Eintreten kommt sogleich aus dem hinteren Bereich des Geschäfts eine Mitarbeiterin heran geeilt. Zwei Schritte drin ist man jedenfalls schon einmal. Sie sei gerade kurz hinten gewesen, ansonsten immer hier, versichert die Verkäuferin, als sie die App kontrolliert. Ein paar Geschäfte weiter ist bei einem weiteren Filialisten beim ersten Blick der Tresen hinter dem Eingang nicht besetzt, kurz darauf wieder eine Mitarbeiterin dort. Beim Mitbewerber gleich daneben ist der Tresen vor dem Eingang besetzt.

Nur noch ein Zugang zum Ceka-Kaufhaus: Die Automatik-Türen öffnen im Einbahnstraßen-Modus, und alle Eintretenden landen zuerst an der 2G-Einlasskontrolle. Quelle: Sebastian Preuß

Ohne 2G-Nachweis kein Zutritt

Wer keinen 2G-Nachweis erbringen kann, kommt erst gar nicht ins Kaufhaus Schütte. Unter dem zeltartigen Vordach vor dem inzwischen einzigen Eingang steht Schütte-Mitarbeiter Fabian Röhren und lässt sich die Smartphone-App zeigen. „Und den Personalausweis bitte“, fügt er freundlich hinzu. Seit gut zwei Stunden steht er schon hier. Meistens dürfen die Kundinnen und Kunden passieren. Bislang ließ er drei Leute wieder kehrtmachen. „Musste ich, die durften leider nicht rein.“

Es gebe Diskussionen, sagt Röhren. Auch in anderen Geschäften wird von Diskussionen berichtet. Unter der Hand wird auch der Eindruck geäußert, dass mutmaßliche Querdenker und Impfgegner provozieren wollten. Die allermeisten Kunden hätten aber Verständnis. Auch wenn sie zuweilen genervt sind vom Hervorkramen der Dokumente.

Immer wieder aufs Neue hervorkramen: In jedem Geschäft in Gifhorn müssen App und Personalausweis vorgelegt werden. Die City-Gemeinschaft arbeitet an einem Bändchen-System. Quelle: Sebastian Preuß

Kunden und Händler wünschen sich Bändchen-System

„Ach Mensch“, seufzt Gertrud Weiß vor dem Schütte-Eingang und holt wieder einmal Smartphone und Perso hervor. So wie in den vier Geschäften eben auch schon. „Das nervt“, sagt die Gifhornerin, die dem Geschäft und seinem Mitarbeiter keinen Vorwurf macht und selbst 2G befürwortet. Sie wünscht sich aber, dass auch Gifhorn ein Bändchen-System hätte: Einmal alles vorweisen, ein Bändchen fürs Handgelenk ergattern und dann überall shoppen: „Sonst geht man irgendwann woanders hin – nach Wolfsburg oder Braunschweig.“ Dabei wolle sie ihr Geld doch lieber in Gifhorn lassen.

Das Ceka-Kaufhaus hat ebenfalls seinen Seiteneingang dicht gemacht. Und am Haupteingang sind die Automatiktüren auf Einbahnstraße gestellt. Von draußen kommt niemand durch die linke Tür. Wer es durch die rechte geschafft hat, landet dahinter gleich an der Kontrolle. Auch hier wieder Smartphone, Impfpass oder Immunkarte und den Personalausweis zeigen.

Landkreis und Polizei kontrollieren Werden Landkreis Gifhorn und Polizei die 2G-Regelung im Einzelhandel kontrollieren? Damit dürfte zu rechnen sein. „Grundsätzlich Sache des Landkreises“, sagt Polizeisprecher Christoph Nowak. Doch bereits in den vergangenen Wochen habe die Polizei bei Kontrollen in Gewerbebetrieben und in der Gastronomie unterstützt. Es würden „alle von der Corona-Verordnung betroffenen Bereiche kontrolliert“, sagt Nowak.

Gleich dahinter räumt gerade Kaufhaus-Leiter Michael Metz Ware ein. „Definitiv“ wünsche er sich auch ein Bändchen-System. „Das ist doch kein Zustand“, kann er den Ärger der Kunden verstehen. „Jedes Mal das Rumgefummel.“ Das könnte sich für Gifhorn noch als Standortnachteil heraus stellen.

Ist die FFP-2-Maske im Laden Pflicht oder nicht?

Im Modenhaus Becker achtet man auch auf das Tragen der richtigen Maske. Nur noch FFP2-Standard, sagt Fritz Becker jun. „Die meisten sind vorbereitet“, sagt er über das Feedback bei den Kunden. Nur die FFP2-Pflicht sei vielen nicht bewusst, auch er selber habe das bis vor kurzem nicht gewusst. „Wir haben welche vorrätig“, sagt er.

Laut Buchhändler Lutz Dänzer sind FFP2-Masken nicht nötig. Er hat am Montag auf der Homepage des Landes die redaktionelle Korrektur zur Verordnung gesehen, nach der auch die OP-Masken weiterhin reichen. „Es ist ein Hin und Her.“ Wenigstens gilt seine Branche als täglicher Bedarf, so dürften seine Leseratten weiterhin ohne 2G in die Geschäfte. Doch die Verunsicherung sei groß. „Die Kunden fragen, ob sie etwas vorzeigen müssen.“

City-Gemeinschaft arbeitet an Bändchen-System zum 2G-Nachweis

Becker und Hayo Galipp-Le Hanne von der City-Gemeinschaft versprechen bei 2G Entlastung für die Kunden. Beiden zufolge ist ein Bändchen-System für den Gifhorner Handel in Arbeit. Konkreter werden sie noch nicht, es seien in diesen Tagen noch einige Abstimmungen nötig und Details zu klären.

2G im Einzelhandel: „Besser als geschlossen“

„Es nützt ja alles nichts“, sagt Maike Galipp-Le Hanne an der Kasse, von wo aus sie den Eingang zu ihrem Schuhhaus unter Kontrolle hat. „Besser als geschlossen.“ Ein Kunde, der Schnürsenkel kaufen will, muss zunächst draußen warten. Zur Not könnte er diese Kurzware auch dort bezahlen – aber dann stellt er fest, sein Handy mit der Impfnachweis-App doch dabei zu haben.

Von Dirk Reitmeister