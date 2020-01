29 Schüler erkunden die Bergwelt Südtirols

Gifhorn

Nach einem intensiven Fitnesskursus begab sich der 29-köpfige Sportkursus des Humboldt-Gymnasiums auf einen zensierten Sport-Ski-Kursus nach Südtirol. Die 13-stündige Busfahrt wurde noch einmal zur Erholung genutzt, bevor die Zimmer in einer freundlichen Gästepension bezogen wurden. Dann begann dann das „Abenteuer“: die Skiausleihe mit dem Finden der am besten sitzenden Skischuhe und das Skifahren selbst. Bei herrlichstem Sonnenschein und klarem Himmel konnten anschießend die Südtiroler Alpen in vollen Zügen erlebt und genossen werden.

Alle Pisten sind weiß

Eine alte Skifahrerweisheit besagt: „Alle Pisten sind weiß.“ Und so ließen sich auch die 14 Ski-Neuanfänger weder von den flachen Übungswiesen, Hügeln und Ziehwegen noch von den blauen und roten Pisten im Südtiroler Jochtal beziehungsweise an der Plose schocken und wandten das Gelernte schrittweise zielsicher und kompetent an: Gleiten, Schneepflug, Bremsen, paralleles Grundschwingen, Fahren auf der Kante und vieles mehr. Mit wachsendem Können wuchsen sowohl der Mut und das Selbstvertrauen als auch die Geschwindigkeit ganz nach dem diesjährigen Motto „Wir sind top auf’m Mountain“. Abhänge, die am ersten Tag unüberwindbar aufgrund ihrer Steilheit erschienen, wurden zu leicht überwindbaren Hindernissen und Spaßfaktoren.

Auch ein Spieleabend darf nicht fehlen

Die „schwarzen“ Pisten aber blieben den achten Fortgeschrittenen und sieben Könnern vorbehalten, die ihre Technik verfeinerten, an Geschwindigkeit und vor allem Eleganz gewannen und ins Carving eingeführt wurden. Ergänzt wurde das Programm abends nach mehrstündigem Skiunterricht durch einen Wissenstest, Unterricht mit Hilfe von Schulungsvideos und der Analyse der selbst gedrehten Skivideos zur Verbesserung der Technik. Auch ein Spieleabend durfte nicht fehlen. Am Ende waren alle hoch zufrieden: die Schülerinnen und Schüler wegen ihres neu gewonnenen Könnens und die begleitenden Lehrkräfte einerseits wegen der guten Fortschritte des Kurses und andererseits wegen der sehr guten Beachtung der FIS-Regeln, der Rücksichtnahme und gegenseitigen Motivation, die die Kursmitglieder an den Tag legten.

