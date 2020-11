2730 Unterschriften für Volksbegehren Artenschutz kommen aus dem Landkreis Gifhorn

Gifhorn

Der Niedersächsische Landtag hat auf Druck der Umweltverbände umfangreiche Änderungen am Naturschutz-, Wasser- und Waldgesetz beschlossen. Das Gesetz wird bereits zum 1. Januar 2021 in Kraft treten und zahlreiche Ge- und Verbote enthalten. Zuvor hatte es ein Volksbegehren Artenschutz gegeben – 2730 Unterschriften dafür kamen aus dem Landkreis Gifhorn.

Nabu, Grüne, Imkerverbände und weitere weit mehr als 200 Verbände hatten mit dem Volksbegehren Artenvielfalt Druck für mehr Artenschutz gemacht. Im Landkreis Gifhorn kamen bis zum 1. November 2730 gültige Unterschriften zusammen, landesweit gab es 138 118 Unterzeichner. „Damit wurde die benötigte Schwelle von 25 000 Unterschriften in sechs Monaten um das Fünffache übertroffen“, freut sich die Gifhorner Landtagsabgeordnete Imke Byl (Grüne). „Damit haben wir sogar Braunschweig überholt. Und das sogar unter Corona-Bedingungen, was das Sammeln nicht einfacher gemacht hat. Der riesige Zuspruch zeigt, dass viele Gifhorner mehr Schutz für Bienen, Schmetterlinge, Amphibien und Vögel wollen. Dem wurde heute im Landtag Rechnung getragen.“

Flächenverbrauch soll bis 2050 auf Null reduziert werden

„Grünland und artenreiche Wiesen sowie Gewässerrandstreifen werden besser geschützt, der Pestizideinsatz in wichtigen Naturbereichen wird verboten, der Wiesenvogelschutz wird ausgeweitet, heimische Baumarten gefördert und der Anteil des Ökolandbaus gesteigert“, ergänzt Reinhard Meier vom Nabu Samtgemeinde Meinersen.

„Das Artensterben macht keine Pause. Daher waren die durch das Volksbegehren angestrebten Gesetzesänderungen überfällig. Jetzt wird es auch in Niedersachsen umfangreiche Gewässerrandstreifen, ein Verbot von Glyphosat in Schutzgebieten und einen besseren Schutz von Alleen, Baumreihen, Hecken und artenreichem Grünland geben. Das allein wird das Artensterben natürlich nicht stoppen, es sind aber wichtige Schritte in die richtige Richtung“, so Imke Byl. Und sie ergänzt: „Im beschlossenen Gesetz wird sowohl das Ziel ausgegeben, den Anteil des Ökologischen Landbaus zu verdoppeln als auch den Flächenverbrauch zu stoppen. Dieser soll durch geeignete Maßnahmen auf null Hektar bis 2050 reduziert werden.“

Täglich verschwinden 150 Tier- und Pflanzenarten für immer

„Klar ist: Das Insekten- und Artensterben ist nach wie vor dramatisch und nicht mit dem heutigen Tag beendet. Wir werden uns weiter für besseren Natur- und Artenschutz einsetzen,“ sagt Meier.

Im Rahmen der sogenannten Roten Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten wurden 112 000 Arten untersucht – rund 30 000 von ihnen wurden als gefährdet eingestuft. Der Nabu warnt, dass täglich etwa 150 Tier- und Pflanzenarten für immer von der Erde verschwinden.

