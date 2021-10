„25 km/h“ in Gifhorns Stadthalle: Der Roadtripp zweier ungleicher Brüder per Mofa kommt gut an

Gifhorn

Als Film zum Deutschen Filmpreis 2019 nominiert, begeisterte jetzt die Bühneninszenierung von „25 km/h“ mit dem Westfälischen Landestheater in der Gifhorner Stadthalle das Publikum. Für die sechs Darsteller unter der Regie von Ralf Ebeling gab es viel Applaus.

Die Handlung: Auf der Beerdigung des Vaters sehen sich die Brüder Christian und Georg zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder. Christian, der als erfolgreicher und vielbeschäftigter Geschäftsmann in Singapur lebt, kommt allerdings zu spät, was sein Bruder Georg, Tischler im Schwarzwälder Heimatort Löchingen, ihm sehr übel nimmt. Im Laufe des Abends nähern sich die beiden Brüder unter viel Alkoholeinfluss jedoch wieder an, entdecken per Zufall eine Liste, die sie mit 16 Jahren geschrieben hatten, und begeben sich auf die einst geplante Reise: Mit ihren Mofas vom Schwarzwald bis an den Timmendorfer Strand, wo sie zum krönenden Abschluss der Tour gemeinsam in die Ostsee pinkeln wollen.

Zur Galerie Die Inszenierung des Stücks „25 km/h“ unter der Regie von Ralf Ebeling kam in Gifhorns Stadthalle gut an. Hier ein paar Impressionen von der Aufführung des Westfälischen Landestheaters.

Noch in den Beerdigungsanzügen geht es auf die Mofas

„Wenn wir jetzt nicht sofort losfahren, werden wir es nie tun“, vermutet Georg, gespielt von Guido Thurk, und Christian (Mario Thomanek), der permanent von wichtigen Anrufen seines Chefs Ian bombardiert wird, willigt schließlich ein. So starten die beiden, noch in ihren Beerdigungsanzügen, ihre alten Mofas und begeben sich auf eine lange Reise mit der Spitzengeschwindigkeit 25 km/h.

Viel zu tun gibt es unterwegs, wollen sie doch ihre einstige Bucket-Liste möglichst Punkt für Punkt abarbeiten: Alkohol trinken, Drogen nehmen und Sex haben, sich einmal durch die gesamte Karte in einem griechischen Restaurants essen, nackt über die Autobahn fahren, eine schlafende Kuh umstoßen und einen 20-Meter-Wheelie hangabwärts machen. Tatsächlich erfüllen die Brüder die meisten dieser Vorhaben und lernen sich dabei endlich wieder kennen.

Der Schein trügt: Beide sind nicht so glücklich, wie sie tun

Es stellt sich heraus, dass beide nicht ganz so glücklich mit ihren Leben sind, wie sie vorzugeben versuchen. Georg, der die vergangenen paar Jahre den Vater pflegte, hatte aus Pflichtbewusstsein und Angst auf sein eigenes Glück verzichtet und Tanja, in die er seit Schulzeiten verliebt ist, niemals um ein Date gefragt. Christian dagegen hatte aus Angst und Egoismus seine damals schwangere Freundin Lisa verlassen, war ins Ausland gegangen und hat seinen jetzt 15-jährigen Sohn Konrad nie kennen gelernt.

Bei einem Tischtennismatch verspielen die beiden ihre Mofas. Nach dem gescheiterten Versuch, beide Maschinen heimlich zurückzuholen, müssen sie zu zweit auf Georgs Mofa weiterfahren – Christians Mofa war nicht schnell genug angesprungen. Bei einer wilden Verfolgungsjagd rasen sie einen Abhang herunter und können so den „20-Meter-Wheelie“ auch als erledigt ansehen. Am Ende beschließt Christian, sein Leben neu zu ordnen, und Georg will seine Jugendliebe endlich fragen, ob sie auf seiner Mofa mit ihm mitfahren will.

Ein sehr minimalistisches Bühnenbild

Die Handlung des Stückes ist sehr nah an dem Film aus der Feder von Oliver Ziegenbalg, es kam jedoch mit einem sehr minimalistischen Bühnenbild aus: Nur zwei stehende Mofas, ein Tisch und zwei Bänke befanden sich auf der Bühne. Auf eine Leinwand hinter den Schauspielern wurden die jeweiligen Orte projiziert, wo sich die Brüder gerade befanden. Eine gezeichnete Szene verdeutlichte den Absturz vom Berg. Das sechsköpfige Ensemble (Guido Thurk, Mario Thomanek, Mike Kühne, Franziska Ferrari, Samira Hempel und Tobias Schwieger) erntete viel Applaus.

Von Maren Kiesbye