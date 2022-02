25-Jähriger mit in Gifhorn gestohlenem Wohnmobil unterwegs – Polizei schnappt ihn in Helmstedt

Helmstedt/Gifhorn

Als Braunschweiger Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 2 ein Wohnmobil kontrollieren wollten, das Richtung Osten unterwegs war, flüchtete der Fahrer. Zunächst war er langsamer geworden, hatte dann aber beschleunigt und die Autobahn an der Anschlussstelle Helmstedt-West verlassen. Über die Bundesstraße 244 setzte er seine Flucht in Richtung Helmstedt fort, stoppte in einem nahen Industriegebiet und flüchtete zu Fuß weiter. Allerdings hatten die Polizeibeamten den 25-Jährigen nach wenigen Hundert Metern eingeholt und nahmen ihn fest. Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil kurz zuvor in Gifhorn gestohlen worden war. Der 25-jährige Tatverdächtige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, die Ermittlungen dauern an.

