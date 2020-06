22 Jahre Gifhorner Plenum – und nun ist Schluss

Gifhorn

Klaus Gieseke blättert durch den Aktenordner, zieht hier und da mal ein Blatt aus der Klarsichtfolie. Sein Blick ist ein bisschen wehmütig. „War schon eine heiße Zeit“, seufzt der 73-Jährige. 22 Jahre Gifhorner Plenum, da ist einiges passiert, woran das fein säuberlich sortierte Pressearchiv Giesekes erinnert. 2018 im Januar hatte sich der Verein bereits aufgelöst, jetzt ziehen die Plenums-Akteure einen endgültigen Schlussstrich unter ihren Einsatz. „Die Jugend tickt heute anders, wir erreichen sie nicht mehr, die Zeit hat sich einfach geändert“, stellt Franz Behr, einer der Urgesteine im Gifhorner Plenum, ganz nüchtern fest.

Mitte 1998 war es los gegangen, „damals waren wir um die 25 Leute“, erinnert Gieseke. Politik, Schulen, Vereine, Verwaltung, Institutionen – alle gemeinsam wollten die bereits vorhandenen Initiativen in Gifhorn vernetzen, um aktuelle Probleme von Kindern und Jugendlichen in Gifhorn anzugehen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Eines der ersten Projekte war das legale Sprayen im Bahnhofstunnel. Gieseke lacht. „Danach gab es den ein oder anderen Anruf der Polizei bei mir, weil Jugendliche irgendwo im Landkreis sprayten und sich auf mich beriefen, sie dürften das.“ Behr erinnert: „Zwei von den Sprayern haben später in Hamburg richtig Karriere gemacht mit ihrer Kunst.“

Eins der ersten Projekte des Gifhorner Plenums: Jugendliche durften 1999 den Bahnhofstunnel besprayen – ganz legal. Quelle: Dirk Reitmeister

Den Jugendlichen Freiräume öffnen wollten sie. Der 68-jährige Behr, ehemals Lehrer von Beruf und begeisterter Fan von Kindern und Jugendlichen, nennt ein Beispiel: „Wir wollten die Schulhöfe öffnen – heute stehen überall hohe Zäune drum herum.“ Ob das Spielfeld in der Flutmulde, wo jetzt die Freilufthalle steht, oder Bolzplätze: „Es gibt keine Räume mehr, wo Jugendliche sich einfach treffen können.“ Hinter diesem Satz Behrs schwingt mit: Und wo die Erwachsenen sie in Ruhe lassen, wo es keinen Stress mit Nachbarn gibt, wenn es mal ein bisschen lauter wird.

Schwimmkurse, der Bau von fünf Holzhütten als offene Jugendtreffs an Brennpunkten, immer gab es auch ganz konkrete Projekte. „Geld hatten wir immer genug“, stellt Gieseke fest. „Allerdings nie Zuschüsse von Stadt oder Landkreis.“ Das Gifhorner Plenum warb Fördermittel ein.

Flagge zeigen gegen Rechtsextremismus, das Respektival als Fest der Nationen, ein Projekt mit der Anti-Gewalt-Akademie – immer ging es dem Gifhorner Plenum auch um politische Themen, um Solidarität und Dialog, um ein Miteinander. „Und wir wollten die Jugendlichen beteiligen“, betont Gieseke. Das Fotoprojekt, bei dem junge Menschen ihre Lieblingsplätze, aber auch die hässlichen Plätze der Stadt dokumentieren sollten, war dann schon nicht mehr umsetzbar: Es gab keine Teilnehmer. Und auch der Versuch, in einem Dialog alle in Gifhorn vertretenen Religionen und Religionsgemeinschaften an einen Tisch zu bringen, klappte nicht, ebenso wenig der Plan, im Bahnhof Gifhorn-Stadt einen Jugendtreff zu installieren.

Plakataktion: Arbeitskreis Prävention und Gifhorner Plenum klebten Plakate gegen Rechts in die Schaufenster der Innenstadt. Quelle: Frank Hitzschke

Als die Gefahr wuchs, dass wegen mangelnder Teilnehmerzahlen Fördermittel zurückgezahlt werden mussten, zog die Gruppe von mittlerweile noch etwa zwölf bis 15 Akteuren die Reißleine. „Es war eine schöne Zeit, wir haben viele Menschen kennen gelernt – manche Teilnehmer der Schwimmkurse sprechen mich immer noch an“, berichtet Behr. Aber nun ist Schluss. „Die Jugend hat heute ein völlig anderes Umfeld als damals.“ Ob das die Ganztagsschule oder das Internet ist, „das Freizeitverhalten ist komplett verändert“. Und die Zeit, als man einfach einen Jugendtreff öffnete und dieser voll war, „die ist halt einfach vorbei“. Frust? Nein, den empfinden die beiden Urgesteine des Gifhorner Plenums nicht. Und wenn sie doch mal wehmütig werden und in Erinnerung schwelgen wollen, hat Gieseke ein probates Gegenmittel: „Ich habe 30 Aktenordner voller Material von unserer Arbeit. Und Fotos und Filme.“

Von Christina Rudert