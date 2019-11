Dorf-Advent lädt zum Bummel ein

Gamsen

Da gab es Honig, Vogelhäuser, Floristik, Textilarbeiten. Da gab es außerdem eine ganz besondere Spende – 2000 Euro überreichten Annika Albersmann, Elvira Hermann und Gabriele Reuß aufgeteilt in jeweils 500 Euro für die Jugend des Dorfes – für die kleinen Kicker der JSG Gifhorn Nord, die DRK-Kita Gamsen, die Kinderfeuerwehr „Blaulichtbande“ und die Chearleading des MTV Gamsen. Das Geld ist laut Gabriele Reuß „der Erlös vom Dorf-Adventsmarkt im Vorjahr“. Auch die Standgelder und der Erlöse aus dem Getränkeverkauf in diesem Jahr sollen wieder in Kinderprojekte des Ortes fließen, blickt sie voraus.

13 Aussteller

Für den Adventsmarkt in Gamsen hatten die Organisatoren einmal mehr schönste Stände aufgefahren. 13 Aussteller boten auf dem Schulhof der Wilhelm-Busch-Schule in Gamsen im Kerzenschein ihre Waren an. Auch für ein attraktives Programm war laut Gabriele Reuß einmal mehr gesorgt worden. So kam der Weihnachtsmann angedonnert – auf dem Quad.

Zur Galerie 2000 Euro-Spende für die Kinder des Ortes

Der Schulchor hatte seinen Auftritt, ebenso die DRK-Kita und die Isetaler Brass-Band. Es gab Kinderunterhaltung, Kuchen und Torten vom DRK, Kekse von der Kita, Brezeln von der Feuerwehr, Bratwurst, Pommes, Glühwein.

Patchworkarbeiten

Attraktive Deko und handgefertigte Patchworkarbeiten lockten an die illuminierten Stände. Fang Fang aus Gifhorn war erstmals auch dabei, sie bot selbst gemachten Schmuck an. Adventsgestecke, Patchworkarbeiten oder Außenthermometer und Vogelhäuschen – verziert mit Servietten-Technik – zogen die Blicke auf sich. Einmal mehr eine schöne Einstimmung auf den Advent, die laut Garbriele Reuß gegen 18 Uhr in einer Feuershow ihren Höhepunkt finden sollte.

Von Hilke Kottlick