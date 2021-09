Gifhorn

9/11 ist ein Synonym für Gewalt und Terror geworden. Der 11. September 2001 gehört zu den Daten, die kaum jemand vergisst. Und viele erinnern sich noch genau daran, wie sie auf die erste Nachricht reagiert haben. So auch die AZ-Redakteure.

„Es war gegen 15 Uhr, der Redaktionsalltag lief ganz normal, als ein Kollege aus der Sportredaktion in unsere Etage kam“, weiß AZ-Redaktionsleiterin Christina Rudert noch. Auf dem Fernsehbildschirm waren die ersten Bilder aufgetaucht, die zeigten, wie erst das eine, dann das zweite Flugzeug in die Twin-Towers des World Trade Centers krachte. Christina Rudert erinnert sich an einen Schockmoment: „Ich konnte es gar nicht glauben, ich habe erst gedacht, dass es sich um einen Film handelt.“ Den Rest des Nachmittags verbrachte die Redaktion abwechselnd vor dem Fernsehbildschirm. „Aber erst, als ich am Abend nach Hause fuhr und im Radio die Berichte von den Ereignissen hörte, wurde mir wirklich bewusst, was da passiert war.“ Sie kann sich noch an eine Ausgabe des Magazins Stern erinnern, in dem Porträtbilder der Opfer mit Namen und Altersangabe zu sehen waren. „In dem Moment hat sich etwas in mir gelöst, ich konnte gar nicht wieder aufhören zu weinen.“

AZ-Redakteur Thorsten Behrens: Die Angst vor dem Dritten Weltkrieg

Viel mitbekommen hat AZ-Redakteur Thorsten Behrens von dem Anschlag zuerst nicht. „Ich war schon seit dem frühen Morgen mit dem Auto im Bereich Hamburg unterwegs mit verschiedenen Anlaufstellen. Ab Nachmittag gab es die ersten Berichte im Radio, aber das war längst nicht so intensiv wie die Fernsehbilder.

Thorsten Behrens Quelle: Maren Kiesbye

Bei den Stellen, die ich anfuhr, wussten die Menschen auch nicht mehr als ich, weil sie wie ich auch arbeiteten und keine Fernseher am Arbeitsplatz stehen hatten. Erst spätabends, als ich wieder zuhause war, habe ich dann die ersten Bilder gesehen. An einen meiner Gedanken damals, als die Hintergründe feststanden, kann ich mich noch genau erinnern, weil er sich zum Glück nicht bewahrheitet hat: Jetzt gibt es den Dritten Weltkrieg zwischen den arabischen Ländern und der westlichen Welt.“

„Den Schrecken, die Intensität, die Furcht, das Entsetzen in der Stimme des Moderators werde ich niemals vergessen“, beschreibt AZ-Redakteurin Hilke Kottlick ihre Erinnerung an den Tag des Anschlags. Es war gegen 15 Uhr, als die ersten Live-Aufnahmen des Anschlags im Radio übertragen wurden. Ich war im Auto auf der B 188 zwischen Meinersen und Gifhorn unterwegs. Die Worte des Korrespondenten überschlugen sich. Er beschrieb live die Flammen, die aus dem Hochhaus schossen, die verzweifelten Menschen, die versuchten, sich mit Sprüngen aus den Fenstern zu retten und trotzdem starben. Die Stimme des Sprechers wurde schrill, als er dann das zweite Flugzeug bemerkte. ,Was ist das denn jetzt noch?’, schrie er in das Mikrofon, als die Maschine erst eine Kurve flog und dann die Twin-Towers des World Trade Centers erbeben ließ. Da ging nichts mehr – an Weiterfahren war nicht zu denken.“

Der erste Gedanke: Das war ein Unfall

AZ-Redakteur Dirk Reitmeister ließ an jenem Mittag Mitteleuropäischer Sommerzeit sein Auto startklar für die Urlaubsfahrt machen.

Dirk Reitmeister Quelle: Sebastian Preuß

Ganz nebenbei berichtete der Werkstatt-Mitarbeiter, es sei ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. „Ich dachte an einen Unfall, an ein Sportflugzeug.“ Erst bei der Heimfahrt machten die Nachrichten aus dem Autoradio das Ausmaß deutlich. Den Rest des Tages verfolgte er in Internet und Fernsehen das Geschehen. Im Urlaub danach war er froh, relativ sicher durch Wiesen und Wälder wandern zu können, weil Rhön und Bayrischer Wald eher keine Ziele für Terroristen sein dürften im Gegensatz zu angesagten Städte-Reisezielen.

AZ-Redakteur Christian Albroscheit ging damals noch zur Schule und war nachmittags mit dem Auto unterwegs. „Mein bester Freund rief mich auf dem Handy an“, erinnert er sich. Ein Flugzeug sei ins World Trade Center geflogen.

Christian Albroscheit Quelle: Sebastian Preuß

Ob ich davon schon gehört hätte? Nein, hatte ich nicht. Meine Antwort: „Dann fahre ich mal nach Hause und mache den Fernseher an.“ Das Ausmaß dieser Katastrophe wurde mir durch den Anruf nicht klar. Die Fernsehbilder taten dann aber ihr Übriges. Immer wieder sah ich die Bilder, wie die beiden Flugzeuge in die Twin-Towers flogen, wie Menschen sprangen, um zu überleben, und schließlich auch, wie das World Trade Center in sich zusammenstürzte. All das habe ich im Stehen verfolgt, aufs Sofa setzen konnte ich mich nicht. Dass dieser Anschlag nicht ohne Folgen bleiben würde, war mir schnell klar. Die Bilder dieser Katastrophe haben sich in mein Gehirn eingebrannt, vergessen werde ich sie wohl nie.

Von der AZ-Redaktion