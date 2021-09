Landkreis Gifhorn

Es sind Worte, die unter die Haut gehen, Erinnerungen, die vermutlich nie vergehen: Kaum ein Tag hat sich so in das Gedächtnis der Menschen eingebrannt wie der 11. September 2001. Der Terroranschlag in den USA, die beiden Flugzeuge, die in das World Trade Center einschlugen, Menschen, die aus den Wolkenkratzern sprangen, um ihr Leben zu retten, die einstürzenden Türme und schließlich nur noch Schutt, Asche und Rauch. 20 Jahre danach wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie sie diesen Tag erlebt haben, wie sie von den Terroranschlägen erfahren haben, was ihre Reaktionen und Gedanken waren. Einen Auszug der Kommentare in den sozialen Medien veröffentlichen wir. So wie sie uns geschickt wurden. Es sind Sätze, die wirken.

Ich hatte zufällig schon sehr früh auf NTV geschaltet. Da war erst ein Flugzeug in den Tower geflogen und alles sah noch nach einem Unfall aus. Plötzlich kam da ein zweites Flugzeug. Ich war sprachlos und als die Türme einstürzten, habe ich am ganzen Körper gezittert. Ich bin immer noch fassungslos. Stefanie Rathmann

Ich war in der Berufsschule. Auf der Heimfahrt war ich wie erstarrt. Danach lief den Rest des Tages RTL. So lang schon her und man bekommt noch immer Gänsehaut und erinnert sich genau an diesen Moment. Furchtbar. Mareike Tiedt

Christine Engel war im Lufthansa-Ausbildungszentrum

Ich war im Lufthansa-Ausbildungszentrum, gemeinsam mit Kollegen aus aller Welt, auch aus New York. Mitzuerleben, wie das Arbeitsgerät zur Bombe wird, die Schreie der Kollegen, Entsetzen und Fassungslosigkeit und unendliche Trauer. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Christine Engel

Themen-Special zum 11. September 2001 Es ist ein Datum, das vermutlich niemand je vergessen wird: Am 11. September 2001 rasten zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York, eine weitere Passagiermaschine stürzte auf das Pentagon, ein viertes entführtes Flugzeug stürzte nahe Pittsburgh ab. Rund 3000 Menschen starben. Entsetzen, Trauer und Anteilnahme waren riesig. Nun jährt sich der Terroranschlag zum 20. Mal. Die Aller-Zeitung erinnert mit einem großen Themen-Special online und in den Printausgaben vom 10. und 11. September an jenen Tag.

Ich war gerade für meine Firma mit meinem Team in Austin, Texas. Wir durften dann zwar nicht wie geplant drei Monate bleiben, sondern nur sechs Wochen, aber die Zeit war sehr prägend. Auf den gefühlt 800 Fernsehsendern liefen immer nur die Bilder, wie die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, und als Musik lief in Endlosschleife „Only Time“ von Enya. Und wenn ich das hier schreibe, läuft es mir schon wieder eiskalt den Rücken runter. Marion Bading-Diel

Ich war Mama zweier Kinder, die gerade noch schliefen. Im Fernsehen lief „Der Schwächste fliegt“ mit Sonja Zietlow und ich war kurz auf Toilette. Als ich wieder ins Wohnzimmer kam, dachte ich, da läuft Werbung für einen kranken Endzeit-Film. War es aber leider nicht. Das zweite Flugzeug habe ich quasi live in den Turm rasen sehen und schlagartig wurde mir klar: „Das war kein Unfall.“ Ich habe geweint und gezittert, als man die Menschen aus den Türmen springen sah. Andrea Böttcher

Michi Schloßmann fragt: „Wie können Menschen so schlecht sein?“

Ich habe es im Fernseher gesehen. Ich war total geschockt und musste wirklich weinen. Wie können Menschen so schlecht sein? Das werde ich nie begreifen. Michi Schloßmann

Ich habe an dem Tag meine Führerscheinprüfung abgelegt. Diesen Moment, als ich nach Hause kam und die Bilder im Fernsehen liefen, vergesse ich mein Leben nicht. Jessica Bösche

Wir waren auf Grand Canaria. Im Hotel liefen die Nachrichten als wir vom Strand kamen. Erst dachte ich, es sei irgendwo ein Flugzeug abgestürzt. Als die Menschentrauben in der Lobby immer größer wurden, machte ich den Fernseher im Hotelzimmer an. Der Rückflug nach Hamburg sollte zwei oder drei Tage später stattfinden. Aufgrund der Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen flogen wir mit massiver Verspätung los. Um noch rechtzeitig vor dem Nachtflugverbot in Hamburg zu landen, mussten wir ein Schlechtwettergebiet durchfliegen. Der schlimmste Flug unseres Lebens. Roy Wallner

Ich war gerade einmal zwölf Jahr alt. Ich habe abends Fernsehen geschaut. Auf einmal diese Nachrichten und die Schleife von Enya „Only Time“. Es war schockierend. Mir liefen bei den Bildern sofort die Tränen. Sarah Vogelsang

Ein Jahr zuvor lehnte Andrea Oppermann noch am World Trade Center

Ich war im Praktikum während meiner Umschulung und habe morgens noch ganz stolz erzählt, dass ich auf den Tag genau vor einem Jahr, am 11. September 2000, mich an das World Trade Center gelehnt habe. Andrea Oppermann

An dem Tag bin ich volljährig geworden. Ich habe mir diesen Geburtstag natürlich ganz anders vorgestellt. Lydia Klein

Ich war auf der Arbeit und habe es im Radio gehört. Nach der Arbeit bin ich schnell nach Hause gefahren und habe den ganzen Abend Sondersendung gesehen. Vasileios Preventis

Es war der vierte Geburtstag unseres Sohnes. Wir waren gerade am Abendessen, als wir es mitbekamen. Es war wie eine Schockstarre, Sondersendungen in Dauerschleife. Claudia Cordes

Von Christian Albroscheit