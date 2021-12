Landkreis Gifhorn

Elf Covid-19-Fälle an Schulen im Landkreis Gifhorn, zwei weitere an Kitas: So viele Neuinfektionen im Umfeld von Schulen und Kitas hat der Landkreis seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 noch nie bekannt geben müssen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist um 10,7 auf 260,7 gesunken.

Betroffen sind in Gifhorn das Otto-Hahn-Gymnasium (zwei Personen), die IGS (zwei Personen) und die BBS 2 (eine Person), die Astrid-Lindgren-Schule in Wilsche und die Wilhelm-Busch-Schule in Gamsen (je eine Person), im Papenteich die Margret und Rolf Rettich-Schule in Vordorf und die Oberschule in Groß Schwülper (je eine Person), in Rühen die Grundschule (zwei Personen). Außerdem wurde je eine Person in der Kita Hillerse/Dalldorf und der Kita Lagesbüttel positiv getestet. Insgesamt meldet das Robert Koch-Institut 67 Neuinfektionen im Landkreis innerhalb eines Tages.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 7,3 (- 0,3), die Intensivbettenbelegung bei 9,9 Prozent (+ 0,2 Prozentpunkte). Auf der Intensivstation des Gifhorner Helios Klinikums werden nach wie vor fünf Covid-19-Patienten behandelt, drei davon werden auch beatmet. Die Zahl der Patienten auf der Normalstation ist von 19 auf 22 gestiegen – darüber informiert Helios mit Stand 30. November.

Von der AZ-Redaktion