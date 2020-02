Ein Feuer vernichtete alle Unterlagen

Gifhorn

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder“: Johann Gottfried Seumes Gedicht und Volkslied hat es den Gifhornern bereits 1845 angetan. In diesem Jahr wurde nämlich der Grundstein für den heutigen Männerchor gelegt. Er wird 175 Jahre alt und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.

16 sangesfreudige Bürger

„16 sangesfreudige Bürger der Stadt“ riefen dazu auf, sich am „Montage“, dem 15. September 1845, in den Abendstunden zu treffen „im Unterrichtslocale des Herrn Küster Thies“: Hier wurde dann der Gifhorner Gesangverein aus der Taufe gehoben. „Von der Überzeugung durchdrungen, daß ein guter Volksgesang sowohl auf die sittliche Erhebung des Menschen von großer Bedeutung ist, als er auch eine höchst anständige Unterhaltung gewährt, ist der vielseitige Wunsch lebendig geworden, in hiesiger Stadt einen Gesangsverein zu begründen“, wird in der Vereinschronik über die Anfänge berichtet. Urkundlich nachgewiesen ist, dass bei der Abstimmung der gleichzeitig durchgeführten Vorstandswahl 120 Bürger und Bürgersöhne anwesend waren“, ist in der Chronik nachzulesen.

Zusammenschluss mit der Liedertafel

„Später existierte in Gifhorn auch noch die Liedertafel Niedersachsen“, weiß Ehrenvorsitzender Werner Lenz (85). Die tatsächliche Entstehung des Gifhorner Männerchores sei schließlich am 11.Oktober 1933 erfolgt: Männergesangverein und Liedertafel schlossen sich zu einem Chor zusammen, die Eintragung ins Vereinsregister erfolgte am 2. Januar 1934. Lenz, Vorsitzender Wilfried Meinecke und Chorleiter Erhard Macke kennen viele Details der langen Chorgeschichte. Schriftführer Günther Buhnese hat sie in einer Chronik zusammengefasst und aufgearbeitet.

Feuer vernichtet Urkunden und mehr

Keine leichte Aufgabe, denn wichtige Originale der Protokollbücher, Urkunden und die seit 1920 erstatteten Jahresberichte wurden ein Opfer der Flammen. Bei einem Feuer in der Wohnung des damaligen Schriftführers Rudolf Guthard verbrannten sie am 22. November 1938. Lediglich Zweitausfertigungen und Abschriften blieben dem Verein. Weil die Aller-Zeitung ab 1871 über Gifhorns Sänger berichtet hat, war es jedoch möglich, die Vereinsgeschichte neu zu schreiben. Über Monate wurde in den alten Ausgaben recherchiert und eine Chronik neu geschrieben. Der frühere AZ-Verleger Hugo Enke unterstützte den Chor dabei.

130 Mitglieder und 35 Aktive

Aktuell gehören Gifhorns Männerchor 130 Mitglieder an. „Wir haben 35 aktive Sänger“, so Wilfried Meinecke. Seit einem halben Jahrhundert leitet Erhard Macke (72) den Chor, seit Ende 2017 wird er dabei von dem zweiten Chorleiter Daniel Sattelmeier unterstützt. Geprobt wird seit 1999 im Sängerheim am Schützenplatz, das sich die Sänger mit dem Heidechor teilen.

Zelterplakette

Die Verleihung der Zelterplakette 1957, Konzerte mit dem Staatsorchester Braunschweig (1971), dem Polizeikorps Niedersachsen (1975), dem Philharmonic Volkswagen Orchestra (1995) oder das unvergessene Mozart-Konzert in der „Glocke“ in Bremen zusammen mit dem Bremer Kammerchor (1991): Die Reihe großen Konzerte des Gifhorner Männerchores ist lang. Das Jubiläumskonzert „Immer noch Freude am Singen“ wird sich einreihen: Es findet am 15. März, 16 Uhr, in der Stadthalle statt. Chor und Feuerwehr-Musikzug gestalten es gemeinsam. Karten gibt es in der AZ-Konzertkasse.

Erhard Macke sorgt seit 50 Jahren für frischen Wind Als er im November 1970 zur ersten Probe nach Gifhorn kam, hatte er sicherlich selbst nicht damit gerechnet, dass diese Verbindung 50 Jahre halten würde: Erhard Macke (72) ist seit einem halben Jahrhundert Leiter des Gifhorner Männerchores. „Mit langen Haaren, einem Bart und in einer bunten Citroën-Ente bin ich zum ersten Übungsabend nach Gifhorn gekommen“, erinnert sich der gebürtige Langelsheimer schmunzelnd. Aussagen wie „Das haben wir schon immer so gemacht“ und „Wir brauchen keinen Hippie, sondern einen gestandenen Chorleiter“ schreckten den damals 23-Jährigen nicht ab. Der Musikstudent aus Braunschweig nahm die Aufgabe an – und überzeugte die damals 50 Sänger schnell von seinem Können. „Ich will das aber so und nicht anders haben“: Macke verschaffte sich Autorität und Ansehen. Seine musikalische Kompetenz beeindruckte – das ist auch noch heute bei den wöchentlichen Chorproben so. Große Auftritte und die Produktion von Schallplatten und CDs: Macke – verheiratet, drei erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder – hat die Musik immer als Berufung verstanden. Auch die Kreisverwaltung setzte auf sein Fachwissen: Ab 1978 baute er die Musikschule auf, deren Chef er von 1980 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2007 war. Frischen Wind bei Konzerten und bei den Übungsabenden: „Ich bin nicht nur Klassikfan, sondern mag auch Schlager, Volks- und Blasmusik“, gibt Macke zu. Das Jubiläumskonzert am 15. März trägt unverkennbar seine Handschrift.

Von Uwe Stadtlich