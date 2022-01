17 Corona-Neuinfektionen im Kreis Gifhorn am Dienstag gemeldet

Landkreis Gifhorn

Das Robert Koch-Institut meldet für den Landkreis Gifhorn 17 neue Corona-Infektionen, die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 liegt jetzt bei 11 306. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 182,3 auf 180,6, in den vergangenen sieben Tagen gab es insgesamt 320 Infektionen. Neue Todesfälle mussten nicht vermeldet werden.

Das Gesundheitsamt hat 53 Personen getestet, neue Omikron-Fälle wurden nicht nachgewiesen in den vergangenen 24 Stunden. Es bleibt bei acht Corona-Fällen in der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Groß Schwülper und im Seniorendomizil Hankensbüttel.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt von 4,6 auf 4,7, die Belegung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten bleibt landesweit konstant bei 8,6 Prozent. Laut DIVI-Intensivregister liegt aktuell ein Covid-19-Patient auf der Helios-Intensivstation, Helios informiert mit Stand von Montag über elf Covid-19-Patienten auf Normalstation.

