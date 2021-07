16 Gesundheits- und Krankenpflegerinnen feiern erfolgreiches Examen am Helios Klinikum

Gifhorn

Hinter ihnen liegen 2 100 Stunden Theorieunterricht, 2 500 Stunden in der Praxis sowie drei schriftliche, eine praktische und drei mündliche Abschlussprüfung: 16 junge Frauen haben jetzt ihr Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege am Bildungszentrum des Helios Klinikums Gifhorn abgelegt. Und 14 Nachwuchskräfte starten am Klinikum in Gifhorn ins Berufsleben.

„Herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Examen! Ich freue mich sehr, dass viele von Ihnen unser Übernahmeangebot angenommen haben und jetzt nach Ihrer lehrreichen und anspruchsvollen Ausbildungszeit die Teams unserer Stationen unterstützen. Ich bin mir sicher, dass die Ausbildung während einer weltweiten Pandemie nicht immer leicht gewesen sein kann und viele Herausforderungen mit sich gebracht hat“, sagte Pflegedirektor Jens Bosenick bei der Verabschiedung der Auszubildenden.

Die Kursfahrt nach Berlin war kurz vor Corona-Ausbruch noch möglich

Wie im vergangenen Jahr fanden die praktischen Prüfungen wieder im Simulationsmodus statt. Die Auszubildenden zeigten ihr Können unter anderem an einer Demonstrationspuppe in einem leeren Patientenzimmer. Auch die Einsätze in der ambulanten Pflege oder der Psychiatrie konnten aufgrund von Corona teilweise nicht stattfinden. „Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventinnen, da sie aus dieser schwierigen Zeit immer das Beste gemacht haben. 2019 konnte vor der Pandemie noch unsere Kursfahrt nach Berlin stattfinden. Ein Besuch des Robert Koch-Instituts, des Medizinhistorischen Museums und der Körperwelten sind nur einige Highlights, auf die ich gerne zurückblicke“, erzählt Angelika Keinert, Leiterin des Bildungszentrums.

Während ihrer dreijährigen Ausbildung wurden die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen von den Lehrkräften des Bildungszentrums, den hauptamtlichen Praxisanleiterinnen und den Praxisanleitern auf den Stationen begleitet. Lehrkräfte und Praxisanleiter arbeiten am Helios Klinikum Gifhorn eng zusammen, um die Auszubildenden beim Theorie-Praxis-Transfer zu unterstützen. Mit dem Examen in der Tasche bietet der Pflegeberuf zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten von der Arbeit in der Anästhesie, dem OP oder der Intensivpflege bis hin zu einem weiterführenden Studium.

Bestanden haben: Corrie Adler, Christiane Ahrens, Bleona Avdiu, Eileen Engeler, Tessa Freimann, Larissa Helfenstein, Margareta Antonina Hösl, Annkathrin Mayer, Vivian Krawehl, Finja Pasemann, Amanda Zoe Paulmann, Anna Rechenberg, Jasmin Rödiger, Michelle Schneider, Hannah Seeland und Jessika Walenwein.

Neue Kurse starten am 1. April und am 1. September

Neue Kurse für die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann beginnen am Gifhorner Bildungszentrum immer am 1. April und 1. September des Jahres. Bewerbungen für den Ausbildungsstart in 2022 sind auch jetzt schon möglich – entweder über das Online-Bewerbungsformular oder per Post an Helios Klinikum Gifhorn, Personalabteilung, Campus 6, 38518 Gifhorn. Infos über Ausbildungsinhalte gibt es unter www.heliosgesundheit.de/gifhorn.

Von der AZ-Redaktion