16 Geldautomaten gesprengt: Neun Jahre Haft für Gifhorner und Braunschweiger

Gifhorn

16 Geldautomaten in acht Bundesländern haben zwei Männer zwischen November 2018 und März 2020 in die Luft gesprengt, darunter auch den Gifhorner Postbank-Automaten Mitte November 2018. Das Landgericht Braunschweig hat den 27-jährigen Gifhorner und seinen 32-jährigen Komplizen aus Braunschweig jetzt zu jeweils neun Jahren Haft verurteilt. Die Verteidiger kündigten Revision an, wie die Deutsche Presseagentur meldet.

Die Attacken auf Geldautomaten in ganz Deutschland waren gut geplant und dauerten jeweils weniger als zwei Minuten. Mehr als eine Million Euro erbeuteten die beiden Männer, die mit den Geldexplosionen Trümmerfelder verursachten. Der Geldautomat der Gifhorner Postbank-Filiale in der Bahnhofsstraße machte den Auftakt zur Serie. Dort hatten die Zwei mehr als 152 000 Euro erbeutet, die allerdings wertlos weil mit Farbe markiert waren.

Das explosive Gas wurde per Fernzündung in die Luft gejagt

Die Täter hatten im Foyer der Gifhorner Postbankfiliale eine Gasflasche zurück gelassen. Deren explosiver Inhalt war in den Geldautomaten eingeleitet worden, um ihn per Fernzündung in die Luft zu jagen – nach dieser Methode waren alle 16 Automaten gesprengt worden, der Schaden war enorm. Die Gifhorner Postbank-Filiale musste aufwändig und komplett renoviert werden, erst im April des folgenden Jahres lief der Betrieb wieder uneingeschränkt.

Gesprengt: Der Geldautomat in Gifhorn. Quelle: Cagla Canidar

Im Juli 2020 verhafteten Polizei-Spezialkräfte die beiden Männer, in diesem Zusammenhang wurde auch in der Winkeler Straße in Gifhorn ein Wohnhaus durchsucht. Im Februar begann der Prozess, in dem beide Männer die ihnen zur Last gelegten Taten eingeräumt haben. Die Geständnisse bezeichnete die Richterin in ihrer Urteilsbegründung als glaubhaft. Allerdings waren beide Täter vorbestraft und gingen bei den Sprengungen „gut vorbereitet und professionell“ vor, so die Richterin.

So sollen sie ihre späteren Zielobjekte zuvor im Internet recherchiert und sich dann auf einen Tag zur Ausführung ihrer Pläne geeinigt haben. Üblicherweise habe der 32-Jährige seinen 26-jährigen Kumpanen mit seinem Golf V GTI abgeholt und sei mit ihm zusammen in die Nähe der Tatorte gefahren, wie Erster Staatsanwalt Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, der AZ im Vorfeld des Prozesses mitgeteilt hatte. Die Taten waren für das Gericht mit entsprechender Recherche, Planung und dem nötigen Wissen vorbereitet. Daher wurde das Duo wegen Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen und besonders schwerem Diebstahl zu der langen Gesamtstrafe verurteilt.

Polizei-Großeinsatz auf der Winkeler Straße: Das BKA verhaftete die beiden jetzt Verurteilten, einer stammt aus Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

Videoaufnahmen und Blitzerfotos führen auf die Spuren der Verurteilten

Auf die Spur der Männer kamen die Ermittler des Bundeskriminalamtes durch einen Austausch von Fahndern in den Bundesländern. Es gab Videoaufnahmen und Blitzerfotos. Im Juli 2020 wurden die beiden festgenommen und fünf Objekte in der Region Braunschweig durchsucht. Die Ermittler fanden teure Autos – darunter ein Audi Q7 und ein Audi R8 – und Bargeld von insgesamt 138 000 Euro. Ein Großteil der Beute war aber bereits für den Lebensunterhalt draufgegangen. Dass die Täter zudem viel Geld verbrannt hatten, weil Scheine mit Farbe gesichert waren, schien das Gericht nicht milder zu stimmen.

Für die Verteidiger fiel das Urteil dennoch zu hart aus. Sie kündigten Revision an, nicht zuletzt weil niemand verletzt worden sei. Im Verfahren hatten die Beschuldigten mehrmals betont, dass sie mögliche Gefahr für Unschuldige ausschließen wollten. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils zehn Jahre Haft gefordert, die Verteidiger plädierten für geringere Strafen.

Von Christina Rudert