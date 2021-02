15 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Gifhorn am Sonntagmorgen gemeldet

Landkreis Gifhorn

Das Landesgesundheitsamt vermeldet 15 Corona-Neuinfektionen für den Landkreis Gifhorn innerhalb eines Tages. Die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage liegt bei 72, die 7-Tage-Inzidenz bei 40,8. Bei mittlerweile 16 245 Testungen des Gesundheitsamts in Gifhorn gab es 3 653 positive Ergebnisse.

Die Kreisverwaltung informiert außerdem über die aktuelle Situation in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn: Es bleibt bei der Zahl vom Samstag mit 31 aktiven Fällen. Betroffen sind in Gifhorn Christinenstft, Brömmelkamp und Eberhard-Schomburg-Haus, in Wittingen Heinrich-Warnecke-Haus und ambulanter Pflegedienst der Diakonie, in Osloß das Haus Empatica, in Brome das Michaelisheim und der ambulante Pflegedienst Bettina Harms, in Meinersen der ambulante Pflegedienst der Diakonie, in Meine die Seniorenresidenz sowie das ambulante betreute Wohnen An den Meerwiesen in Schwülper.

Für das Helios-Klinikum in Gifhorn meldet das DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts drei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung und keine freien Intensivbetten. Nach Angaben von Helios werden fünf Covid-19-Patienten auf der Überwachungsstation versorgt, es gibt auf den Normalstationen acht weitere Covid-19-Patienten.

