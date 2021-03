15 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Für den Landkreis Gifhorn meldet das Landesgesundheitsamt 15 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 82 Neuinfektionen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 46,5.

Eine der Neuinfektionen ist in der Diakonischen Altenhilfe Hagenhof aufgetreten, darüber hinaus gibt es noch vier weitere aktive Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen: im Christinenstift, im Heinrich-Warnecke-Haus Wittingen und in der Seniorenresidenz Meine.

Positive Testergebnisse an zwei Schulen im Landkreis

An der Allerschule Gifhorn wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt hat für einzelne Personen einer Lerngruppe daraufhin eine Quarantäne bis zum 12. März angeordnet. Auch an der Realschule Rühen wurde eine Person positiv getestet, aber dort sind keine weiteren Maßnahmen notwendig, da die Vorgaben gemäß Hygienekonzept umgesetzt wurden.

Von den drei Covid-19-Intensivpatieten im Helios-Klinikum werden laut DIVI-Intensivregister zwei invasiv beatmet.

Von der AZ-Redaktion