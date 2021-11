Gifhorn

Es grünt so grün – und im Frühjahr 2022 soll Gifhorn wieder erblühen und richtig schmuck aussehen. „Deshalb kommen jetzt nicht nur neue Obstbäume und Sträucher in die Erde, sondern auch ein paar Tausend Blumenzwiebeln“, sagt Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Rund 15 000 Euro werden dafür investiert.

„Bunt sprießen wird es im Frühling zum Beispiel im Bereich der Fußgängerzone, am Schillerplatz, an der Hochzeitsmühle oder an anderen ausgesuchten Stellen in der Stadt“ geht Siemer auf Details ein. Dort würden demnächst 3000 Stück Narzissen, Tulpen, Traubenhyazinthen und Sternhyazinthen in die Erde gesetzt. Damit es auch danach weiter blüht, werden ferner 1500 Sommerblumen wie Verbenen, Fächerblumen, Husarenknöpfchen und Lobelien gepflanzt. 1000 „Hornveilchen sollen später die Sommerblumen ersetzen und 250 Hornveilchen sind für die Friedhöfe bestimmt“, so Siemer.

Pflanzen sind Nahrung für Wildbienen

Doch der Stadt geht es nicht nur um den schönen Schein, sondern insbesondere um eine naturnahe Gestaltung der Grünflächen und den Erhalt und die Förderung der Biodiversität. Siemer: „Wildbienen und andere Insekten sollen auch im Stadtraum genügend Nahrung finden.“ Dafür sorgen Blühwiesen und Blühstreifen. So bringen die Bauhofmitarbeiter demnächst ganz unterschiedlich zusammengesetzte Saatmischungen wie „Blumenwiese“, „Bunter Saum“ oder Schmetterlingssaum“ aus. „Damit entstehen rund 5000 Quadratmeter Blühflächen an der Bruno-Kuhn-Straße, Campus und der Celler Straße“, führt die Sprecherin der Stadt aus.

Gifhorn ist eine „essbare Stadt“

Gifhorn sei übrigens auch eine „essbare Stadt“ – und das schon seit mehr als 15 Jahren, so Siemer. Denn seitdem würden durch den Bauhof Obstbäume im öffentlichen Raum gepflanzt – entlang von Wirtschaftswegen oder Flächen, die sich als Streuobstwiese eignen. „Damit waren wir Vorreiter. Bis heute hat der Bauhof rund 1000 Obstbäume im Stadtgebiet gepflanzt“, schätzt der Leiter des Tiefbauamtes Joachim Keuch. Er zählt die Sorten auf: „Alte und neue Apfelsorten, Birnen, Kirschen und Zwetschgen“.

Der Begriff „essbare Stadt“ sei dabei wörtlich zu nehmen, denn die Gifhornerinnen und Gifhorner dürften von den Obstbäumen naschen und ernten. „Und die nehmen dieses Angebot immer häufiger an“, freut sich Joachim Keuch darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr behutsam bei der Obsternte vorgehen und die Bäume nicht beschädigen.

Auch in diesem Herbst werden wieder neue Gehölze gepflanzt. 32 Bäume sind als Ersatzpflanzungen für Ausfälle und Neuanpflanzungen an geeigneten Stellen vorgesehen. „Und weitere 75 Obstbäume werden an Feldwegen im Stadtgebiet gesetzt“, sagt Siemer.

1000 Sträucher auf Pflanzplan

Das ist aber noch längst nicht alles: Zusätzlich werden rund 1000 Sträucher im gesamten Stadtgebiet in die Erde gebracht – beispielsweise auf Spielplätzen. Bodendecker und Kleinsträucher wie Spieren, Spindelsträucher, Bartblume, Heide und diverse Blühsträucher wie Forsythien sind laut Annette Siemer als „Straßenbegleitgrün“ vorgesehen.

„Damit es möglichst wenig Ausfall gibt, werden sich drei Bauhofmitarbeiter dauerhaft um die Bewässerung und die Pflege der Neuanpflanzungen kümmern“, erklärt die Sprecherin der Stadt abschließend.

Von Uwe Stadtlich